Deutschland einigt sich mit Spanien und Griechenland auf Asylabkommen

vor 20 Minuten

BRÜSSEL - Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Dies gab der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, am Freitag via Twitter bekannt.

dpa