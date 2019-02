Deutschland erkennt Guaidó als Interimspräsidenten an

vor 18 Minuten

BERLIN - Deutschland erkennt wie mehrere andere EU-Staaten den Chef des entmachteten venezolanischen Parlaments, Juan Guaidó, als Interimspräsidenten des krisengeschüttelten Landes an.

Hoffnungsträger der Opposition: Juan Guaidó und seine Frau Fabiana Rosales vor seinen Anhängern. © Rafael Hernandez/sincepto (dpa)



Hoffnungsträger der Opposition: Juan Guaidó und seine Frau Fabiana Rosales vor seinen Anhängern. Foto: Rafael Hernandez/sincepto (dpa)



Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin, nachdem eine Frist an den umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro abgelaufen war, ohne dass Maduro einen Termin für freie und faire Präsidentschaftswahlen verkündet hatte.

Noch genießt der venezolanische Präsident Nicolas Maduro den Rückhalt großer Teile des Militärs. © Fernando Llano/AP (dpa)



Noch genießt der venezolanische Präsident Nicolas Maduro den Rückhalt großer Teile des Militärs. Foto: Fernando Llano/AP (dpa)



"Nicolás Maduro ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen", sagte Fietz. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt in der deutschen Außenpolitik, sich so klar für eine Seite zu bekennen. "Wir erkennen Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas an", betonte Fietz.

Juan Guaidó, Anführer der Opposition, während einer Kundgebung vor seinen Anhängern. © Rayner Peña (dpa)



Juan Guaidó, Anführer der Opposition, während einer Kundgebung vor seinen Anhängern. Foto: Rayner Peña (dpa)



Ein Sprecher von Außenminister Heiko Maas (SPD) betonte, man bedauere, dass Maduro der Aufforderung der EU, freie Wahlen einzuleiten, nicht nachgekommen ist. "Unsere Sorge gilt den Menschen in Venezuela." Auch Spanien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Schweden und Dänemark betrachten nun als legitimen Interimspräsidenten.

«Nicolás Maduro ist ein Diktator, dessen Machtanspruch jede rechtliche Grundlage fehlt», sagte US-Vizepräsident Mike Pence. © Evan Vucci/AP (dpa)



«Nicolás Maduro ist ein Diktator, dessen Machtanspruch jede rechtliche Grundlage fehlt», sagte US-Vizepräsident Mike Pence. Foto: Evan Vucci/AP (dpa)



Maduro war 2018 in umstrittenen und von der Opposition weitgehend boykottierten Wahlen im Amt bestätigt worden. Im Januar begann seine zweite Amtszeit - und Guaidó reagierte mit der Ausrufung zum Gegenpräsidenten. Das Parlament, in dem die Opposition bei den letzten freien Wahlen Ende 2015 eine klare Mehrheit errungen hatte, war schon Monate zuvor entmachtet worden. Das Land, dessen Exporteinnahmen zu 95 Prozent vom Erdöl abhängen, war in Maduros Amtszeit in eine dramatische Krise geraten - viele Menschen hungern oder sind geflohen, die Geldentwertung ist die höchste der Welt.

Seit Beginn der Wirtschaftskrise haben einige Supermärkte in Caracas in Venezuela keine Produkte mehr im Regal. Die meisten Menschen können sich keine Lebensmittel mehr leisten. © Kamila Stepienle Pictorium/Le Pictorium Agency via ZUMA (dpa)



Seit Beginn der Wirtschaftskrise haben einige Supermärkte in Caracas in Venezuela keine Produkte mehr im Regal. Die meisten Menschen können sich keine Lebensmittel mehr leisten. Foto: Kamila Stepienle Pictorium/Le Pictorium Agency via ZUMA (dpa)



Guaidó beruft sich auf die venezolanische Verfassung, wonach bei einer illegitimen Amtsübernahme der Parlamentspräsident vorübergehend die Staatsmacht übernehmen kann. Auch die USA und zahlreiche Staaten Lateinamerikas unterstützen ihn, während unter anderem China, Russland und die Türkei Maduro die Treue halten. .

Abgeordnete diskutieren in einer Sitzung der Nationalversammlung über Maßnahmen gegen Maduro. © Fernando Llano/AP (dpa)



Abgeordnete diskutieren in einer Sitzung der Nationalversammlung über Maßnahmen gegen Maduro. Foto: Fernando Llano/AP (dpa)



Viel wird davon abhängen, ob Maduro noch genug Devisen aus dem Export von Öl bekommt - die USA als wichtigster Abnehmer wollen Zahlungen auf Sperrkonten umleiten, bis es zu einem Machtwechsel kommt. Berichten zufolge soll die Regierung Maduros verstärkt versuchen, Goldreserven im Ausland zu verkaufen.

dpa