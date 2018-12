Deutschland in EM-Qualifikation mit lösbaren Aufgaben

DUBLIN - Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur Fußball-EM 2020 in der Gruppe C auf die Niederlande, Nordirland, Estland, und Weißrussland. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Dublin.

dpa