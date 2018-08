Deutschland-Tour: Kolumbianer Hodeg schlägt Ackermann

vor 1 Stunde

BONN - Der Kolumbianer Alvaro Hodeg vom Quick-Step-Team hat die Auftakt-Etappe der wieder belebten Deutschland-Tour vor Pascal Ackermann gewonnen.

Alvaro Hodeg (l) gewann den Schlussspurt vor Pascal Ackermann. © Ina Fassbender (dpa)



Der zweitplatzierte deutsche Meister vom Bora-hansgrohe-Team hatte den Schlussspurt nach 157 Kilometern in Bonn etwas zu früh begonnnen. Hodeg fing ihn an der Ziellinie noch ab und triumphierte nach Zielfoto-Entscheid. André Greipel wurde Sechster. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Stuttgart.

dpa