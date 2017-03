Deutschland und Tunesien vereinbaren zügigere Abschiebungen

vor 40 Minuten

TUNIS - Deutschland und Tunesien haben sich auf konkrete Schritte für eine deutlich schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber in das nordafrikanische Land geeinigt. Das teilte Kanzlerin Angela Merkel nach einem Gespräch mit dem tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi in Tunis mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ehrenhof des Präsidentenpalastes von Tunesiens Präsident Béji Caïd Essebsi empfangen. Foto: Soeren Stache (dpa)



Deutschland wolle Rückkehrer nach Tunesien zudem stärker als bisher unterstützen. Die Neuregelungen sind auch eine Konsequenz aus dem Fall des islamistischen Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Der abgelehnte tunesische Asylbewerber hatte Mitte Dezember in Berlin 12 Menschen getötet. Er war ausreisepflichtig, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil tunesische Behörden die Papiere dafür zunächst nicht geschickt hatten.

Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber auf dem Flughafen Leipzig-Halle: Das zwischen der deutschen und der tunesischen Regierung verabredete erleichterte Abschiebeverfahren wurde hier erstmals angewendet. Foto: Sebastian Willnow/Archiv (dpa)



Merkel sagte in Anwesenheit von Essebsi: "Wir haben vereinbart, dass die Beantwortung von deutschen Identifizierungsanfragen innerhalb von 30 Tagen erfolgt." Deutschland wolle Tunesien helfen, ein entsprechendes Registrierungssystem aufzubauen. "Das bedeutet, dass die Ausstellung von Passersatzpapieren weniger als eine Woche dauern wird", ergänzte die Kanzlerin. Essebsi sprach von einem guten Abkommen, das beide Seiten ausgehandelt hätten.

Arbeitslose Tunesier: Die miserable Jobsituation treibt immer mehr Menschen aus ihrer Heimat. Foto: Mohamed Messara (dpa)



Als einziges Land der Region hat Tunesien nach dem "Arabischen Frühling" 2011 zwar eingeleitet. Das Land leidet aber unter wirtschaftlichen Problemen und Terrorismus.

In den Gesprächen mit Tunesiens Premierminister Youssef Chahed wird es auch um schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber gehen. Foto: Simon Kremer (dpa)



Am Donnerstag hatte die Kanzlerin Ägypten besucht und dort mit Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem auch über Flüchtlinge und den Kampf gegen den Terrorismus gesprochen. Merkel sagte Ägypten dabei ihre Unterstützung zu. Deutschland werde die Lebenssituation der Flüchtlinge in Ägypten mit Hilfsprogrammen verbessern und gleichzeitig die Arbeit der internationalen Organisationen unterstützen, sagte Merkel.

Tunesien wird immer wieder von terroristischen Gewalttaten erschüttert. Jetzt protestieren die Menschen dagegen, abgeschobene Tunesier, die mutmaßliche Extremisten sind, wieder aufzunehmen. Foto: Stringer (dpa)



Für Merkel ist die Migrationspolitik bei ihrem Besuch in Tunis ein zentrales Thema. selbst spielt bei der Migration nach Europa insgesamt nur eine geringe Rolle. So kamen im vergangenen Jahr nach EU-Angaben nur rund 0,5 Prozent der rund 180 000 Flüchtlinge, die über die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien flohen, aus Tunesien. Dennoch will Merkel Abschiebungen nach Tunesien künftig beschleunigen.

Flüchtlinge im Mittelmeer: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Tunesiens Staatsführung über die Flüchtlingskrise und mögliche Kooperationen. Foto: Emilio Morenatti (dpa)



Zuletzt gab es immer wieder Probleme bei Abschiebungen in Richtung Tunesien. Rund 1500 Tunesier sind nach Regierungsangaben ausreisepflichtig aus Deutschland. Häufig fehlten aber die notwendigen Dokumente. Anis Amri konnte nicht abgeschoben werden, weil die tunesischen Behörden die entsprechenden Passersatzdokumente nicht schell genug ausgestellt hatten.

Abgelehnte Asylbewerber betreten den Terminal des Kassel-Airports. Foto: Uwe Zucchi (dpa)



Deutschland will daher künftig auf freiwillige Ausreisen setzen und Migranten mit einem Rückkehrerprogramm dazu motivieren, in ihre Heimat zurückzukehren. Dafür hatte der Haushaltsausschuss bereits im November vergangenen Jahres rund 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Neben Tunesien soll das Programm zunächst auch zehn weitere Staaten umfassen, darunter Marokko, Nigeria und die Balkan-Staaten Serbien und Albanien.

dpa