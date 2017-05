Deutschsprachige Gewinner beim Filmfest Cannes

vor 1 Stunde

CANNES - Im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes haben bislang zwölf deutschsprachige Filmschaffende Preise gewonnen. Ein Überblick.

Ein perfektes Team: Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin, für den Cannes ein gutes Pflaster ist. © Alastair Grant (dpa)



Ein perfektes Team: Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin, für den Cannes ein gutes Pflaster ist. Foto: Alastair Grant (dpa)



2017: Diane Kruger nimmt für ihre Darstellung in Fatih Akins "Aus dem Nichts" die Ehrung als beste Schauspielerin entgegen.

2012: "Liebe" (französischer Originaltitel "Amour") des österreichischen Filmemachers Michael Haneke wird als bester Film des Wettbewerbs mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.

2009: Michael Haneke erhält für "Das Weiße Band" erstmals die Goldene Palme.

2009: Der Österreicher Christoph Waltz wird für "Inglourious Basterds" des US-Amerikaners Quentin Tarantino als bester Hauptdarsteller geehrt.

2007: Der deutsche Film "Auf der anderen Seite" von Fatih Akin wird für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

1993: Wim Wenders erhält für seinen Film "In weiter Ferne, so nah!" den Großen Preis der Jury.

1987: Wim Wenders erhält mit "Der Himmel über Berlin" den Regie-Preis.

1986: Barbara Sukowa gewinnt für "Rosa Luxemburg" von Margarethe von Trotta den Preis als beste Hauptdarstellerin - und muss ihn sich mit der Brasilianerin Fernanda Torres für "Love Me Forever or Never" teilen.

1984: Der in den USA gedrehte Film "Paris, Texas" von Wim Wenders gewinnt die Goldene Palme.

1983: Hanna Schygulla gewinnt für ihre Leistung in Marco Ferreris "Die Geschichte der Piera" den Preis als beste Hauptdarstellerin.

1979: Volker Schlöndorff gewinnt mit "Die Blechtrommel" als erster deutscher Regisseur den Hauptpreis. Er muss die Auszeichnung mit dem Amerikaner Francis Ford Coppola ("Apocalypse Now") teilen.

1979: Eva Mattes wird als beste Nebendarstellerin für Werner Herzogs "Woyzeck" ausgezeichnet.

dpa