DFB-Team mit elf EM-Teilnehmern gegen Norwegen

vor 1 Stunde

OSLO - Bundestrainer Joachim Löw setzt zum Start in die WM-Qualifikation am Abend in Oslo gegen Norwegen auf die erwartete Startformation mit elf EM-Teilnehmern von Frankreich.

Joachim Löw (M) vertraut für das Spiel gegen Norwegen auf eine Startformation mit elf EM-Teilnehmern. Foto: Ina Fassbender (dpa)



Angeführt wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vom neuen Kapitän Manuel Neuer. Nur die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector zählen nicht zu den Weltmeistern von 2014. Löw kehrt wieder zum bewährten System mit Viererkette zurück. In der Offensive sollen Thomas Müller, Mesut Özil, der von einer Grippe genesene Julian Draxler und Mario Götze für die Tore im Ullevaal-Stadion sorgen.

Die deutsche Aufstellung: Neuer - Kimmich, Höwedes, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Götze

dpa