DFB-Team startet gegen Serbien ins Jahr 2019

vor 52 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit einer Partie gegen Serbien ins Länderspieljahr 2019 starten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Im ersten Spiel des Jahres trifft Bundestrainer Joachim Löw mit seinem Team auf Serbien. © Federico Gambarini (dpa)



Die Partie in Wolfsburg findet am 20. März (20.45 Uhr statt. Vier Tage später erwartet das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Amsterdam das erste Spiel der EM-Qualifikation gegen die Niederlande. Wo die weiteren deutschen Heimspiele im Jahr 2019 stattfinden, will das DFB-Präsidium bis Januar 2019 festlegen. Zu vergeben sind die Partien gegen Estland (11. Juni), die Niederlande (6. September), Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. September).

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuvor gesagt, dass er abseits der acht Partien in der EM-Qualifikation in den zwei verbleibenden Testspielen im kommenden Jahr am liebsten gegen hochkarätige Gegner wie Brasilien oder Argentinien antreten würde. Stattdessen wurde es WM-Teilnehmer Serbien, auf den die DFB-Elf zuletzt 2010 bei der WM in Südafrika traf. Dort verlor das Löw-Team in der Vorrunde mit 0:1. Der Gegner für ein weiteres Länderspiel am 9. oder 10. Oktober ist noch offen.

dpa