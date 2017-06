An den Wochenenden ist die Bergkirchweih traditionell ein Besuchermagnet. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und den Berg mit 28 Grad und Sonnenschein verwöhnt wie am letzten Erlanger Kärwa-Sonntag des Jahres, gilt das erst recht. Ganz egal ob auf den Kellern, an den Buden oder auf den Fahrgeschäften, überall herrschte reges Treiben. © Giulia Iannicelli