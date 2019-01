In einem Mehrfamilienhaus in der Pirckheimer Straße ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im ersten Stock. Etwa 45 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und gingen mit schwerem Atemschutz gegen das Feuer vor. Drei Hausbewohnerinnen zogen sich laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu.