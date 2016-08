Die neue "nanu!?": Von Rennfahrern und Neuanfängen

NÜRNBERG - Um röhrende Motoren, knatternde Motorräder und das Thema "Neuanfang" geht es in der September-Ausgabe unserer Kinderzeitung "nanu!?". Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort im Handel erhältlich oder ganz einfach zu abonnieren.

Mutig sind die Kinderreporter Linus und Johan: Sie haben Marco Wittmann, DTM-Fahrer, Fragen zu unangenehmen Situationen gestellt. © Thomas Scherer



Die beiden Kinderreporter Linus und Johan waren mutig und fragten DTM- Rennfahrer Marco Wittmann, ob er schon mal dringend zur Toilette musste, als er gerade in seinem Rennwagen saß und sich auf den Wettbewerb konzentrieren musste.

Motorisiert geht es auch in der Sportgeschichte zu: Der zehnjährige Sebastian ist in seiner Freizeit am liebsten auf dem Motorrad unterwegs. Das ist ein besonderes Gefährt. Denn es hat keinen Sitz. Sebastian fährt Trial und hat schon an mehreren Wettkämpfen teilgenommen.

Außerdem beschäftigt sich das "nanu!?"-Team mit dem manchmal schwierigen, Neuanfang. Drei Kinder erzählen von ihren Erfahrungen. Sie mussten entweder in eine neue Stadt oder gar in ein neues Land umziehen. Dazu gibt eine Expertin Tipps, wie der Neustart gelingen kann.

In der September-Ausgabe gibt es natürlich wieder aktuelle Nachrichten, Rätsel, Witze und Mitmachaktionen.

