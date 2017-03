Die Niederländer wählen

DEN HAAG - Zum Auftakt des europäischen Superwahljahrs wählen die Niederländer heute ein neues Parlament. Europa blickt vor allem auf das Abschneiden des Rechtspopulisten

Wähler füllen im 20. Stock des The A'dam Towers in Amsterdam ihre Wahlscheine aus. © Patrick Post (dpa)



Sein Abschneiden könnte auch ein Hinweis auf die Wahlchancen anderer anti-europäischer Bewegungen und Parteien in der EU geben. Im April/Mai folgt die Präsidentschaftswahl in Frankreich mit Marine Le Pen vom Front National und im September die Bundestagswahl mit der AfD.

In Oisterwijk ist das Wahllokal in einer Mühle untergebracht. Fotro: Peter Dejong © Peter Dejong (dpa)



Die Beteiligung an der Abstimmung lag bis zum Nachmittag deutlich höher als bei der letzten Wahl 2012. Insgesamt waren etwa 13 Millionen Niederländer zur Wahl aufgerufen. Die ersten Prognosen wurden nach Schließung der Wahllokale ab 21.00 Uhr erwartet.

Niederländer geben in einem Wahllokal in Den Haag ihre Stimme ab. © Peter Dejong (dpa)



Wilders sagte am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe in Den Haag, selbst wenn seine Partei für die Freiheit (PVV) es nicht schaffen sollte, stärkste Kraft zu werden, habe sie doch gewonnen: "Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen", sagte Wilders mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam.

Geert Wilders nach der Abgabe seines Stimmzettels in einem Wahllokal in Den Haag. © Daniel Reinhardt (dpa)



Nach letzten Umfragen vom Dienstagabend büßte Wilders' Partei - in der nur er selbst Mitglied ist - an Zustimmung ein. Sie konnte demnach mit rund 13 bis 14 Prozent rechnen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD von Ministerpräsident ging als Favorit ins Rennen. Sie kann demnach leicht von dem heftigen diplomatischen Konflikt mit der Türkei profitieren und liegt nun mit etwa 17 bis 20 Prozent an erster Stelle.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Tag vor der Parlamentswahl. © Peter Dejong (dpa)



Die Wahlforscher betonten jedoch, dass das Rennen noch offen sei. Auch die Christdemokraten (CDA) und die Linksliberalen (D66) haben nach Einschätzung der Forscher Chancen auf einen Wahlsieg. Ebenfalls gut abschneiden dürften die Grünen. Als sicher gilt, dass die bisher regierende Koalition aus Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) und der sozialdemokratischen Partei der Arbeit (PvdA) ihre Mehrheit verlieren wird. Dies liegt vor allem an dem dramatischen Einbruch, der den Sozialdemokraten vorausgesagt wurde.

Jesse Klaver, Spitzenkandidat der Grüne, am vergangenen Wochenende beim Straßenwahlkampf in Eindhoven. Paulien Van De Loo © Paulien Van De Loo (dpa)



Fast alle Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm in einer Koalition abgelehnt. Eine absolute Mehrheit für ihn ist den Umfragen zufolge unerreichbar.

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders beim letzten TV-Duell vor der Wahl. © Phil Nijhuis (dpa)



Eine Rekordzahl von 28 Parteien bewirbt sich um die 150 Sitze in der Zweiten Kammer des Parlaments. Nach den Umfragen können bis zu 14 auch tatsächlich ins Parlament einziehen - eine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland gibt es nicht.

Die Niederlande wählen ein neues Parlament. Wer macht das Rennen? © Bas Czerwinski (dpa)



Wilders hatte am Dienstagabend in der Abschlussdebatte des Wahlkampfes erneut bekräftigt, dass der Islam mit allen Mitteln bekämpft werden müsse. "Der Islam ist die größte Bedrohung der Niederlande", sagte der Rechtsaußen-Politiker. "Die Niederlande müssen wieder uns gehören", forderte er.

Premier Rutte verteidigte den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Dadurch seien 90 Prozent weniger Asylsuchende in die EU gekommen. Der Premier äußerte sich zuversichtlich, dass die Türkei das Abkommen trotz des heftigen Konfliktes mit EU-Staaten nicht kündigen werde. Der Streit mit der Türkei hatte die Schlussphase des niederländischen Wahlkampfes beherrscht.

