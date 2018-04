Wo 1945 alles begann: Fünf Monate nach dem Ende des "Totalen Kriegs", der auch Nürnberg in Schutt und Asche gelegt hatte, bekam als erster Herausgeber Dr. Joseph Drexel am 11. Oktober 1945 feierlich die Lizenzurkunde Nr. 3 überreicht - die Nürnberger Nachrichten waren geboren. Sie erscheinen zunächst in einer sechsseitigen Ausgabe. © Archiv