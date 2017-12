Die Trainerwechsel in der Bundesliga in der Saison 2017/18

KÖLN - Der 1. FC Köln hat sich am Sonntag von Trainer Peter Stöger getrennt. Die bisherigen Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in der Saison 2017/18:

Trainer Carlo Ancelotti flog bei Bayern München am 28. September raus. Foto: Andreas Gebert (dpa)



Verein Trainer Trennungsdatum Nachfolger VfL Wolfsburg Andries Jonker 18. September Martin Schmidt FC Bayern München Carlo Angelotti 28. September Jupp Heynckes Werder Bremen Alexander Nouri 30. Oktober Florian Kohlfeldt 1. FC Köln Peter Stöger 3. Dezember Stefan Ruthenbeck (bis zur Winterpause)

