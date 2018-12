Jahrzehntelang unterhielt die Erzdiözese Bamberg in der Villa Falk in Gleißhammer ein kirchliches Knabenseminar. Nachdem es aufgrund mangelnder Nachfrage am Ende des Schuljahrs 1998/1999 geschlossen wurde, stand es mehr als zehn Jahre leer. Erst 2009 weihte Erzbischof Ludwig Schick das Zentrum für Bildung, Erziehung, Sport und Gesundheit ein. © Michael Matejka