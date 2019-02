Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A73 bei Coburg zu einer Unfallserie mit tödlichem Ausgang. Zuerst kollidierte ein Pkw mit einem Lastwagen. Während der Unfallaufnahme fuhr dann ein Audi in die Absicherung auf dem Seitenstreifen. Dabei wurde der Lkw-Fahrer des ersten Unfalls tödlich verletzt. Eine Frau kam mit schweren, ein Polizist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.