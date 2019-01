Doll vor Start in Hannover: "Situation ist nicht einfach"

HANNOVER - Thomas Doll sieht seine neue Aufgabe als Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 realistisch.

Thomas Doll bleibt bis zum nächsten Spiel nur wenig Zeit. © Armando Babani/EPA (dpa)



"Die Situation ist nicht einfach. Aber ich denke, dass die Mannschaft genug Qualität hat, da unten rauszukommen", sagte der 52-Jährige bei seiner Vorstellung als Nachfolger von André Breitenreiter. "Ich weiß, in welcher prekären Situation wir stecken. Es ist wichtig, eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen. Nicht mit Parolen, sondern mit Arbeit Zuversicht erzeugen." Der Tabellenvorletzte empfängt am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags RB Leipzig.

Er wolle erst einmal die Mannschaft kennenlernen, sagte Doll. "Ich möchte jede Minute nutzen", sagte der frühere Nationalspieler. "Wir müssen wieder die Brust rausbekommen."

Der Club aus Niedersachsen hatte sich nach Platz 17 und bislang nur zwei Siegen von Breitenreiter getrennt und Doll zu dessen Nachfolger gemacht. Er erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, der sowohl für die 1. als auch für die 2. Liga gilt. In der Bundesliga trainierte Doll vor elf Jahren Borussia Dortmund. Danach arbeitete er bei verschiedenen Clubs im Ausland. Bis August 2018 trainierte er fünf Jahre lang Ferencvaros Budapest und wurde in dieser Zeit dreimal ungarischer Pokalsieger und einmal Meister.

Doll ist dankbar, nach elf Jahren wieder als Trainer in der Fußball-Bundesliga zu arbeiten. "Natürlich freue ich mich. Das ist eine der besten Ligen der Welt", sagte der 52-Jährige. Er sei Manager Horst Heldt und Präsident Martin Kind "sehr dankbar, dass sie mir diese Chance geben".

"Was ich gelernt habe, ist, dass man im Ausland genauso performen muss wie in anderen Ländern auch", sagte er. "Ich habe nicht zu Hause gesessen und auf Anrufe gewartet. Auch nicht in den anderen Jahren."

