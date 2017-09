Dortmund räumt aus Brandschutzgründen riesigen Hochhauskomplex

Dortmund (dpa) - Aus Brandschutzgründen will die Dortmunder Feuerwehr einen großen Hochhauskomplex mit mehr als 400 Wohnungen an diesem Donnerstag räumen. Die Sicherheitsmaßnahme diene dem Schutz der dort lebenden Mieter und sei laut Beschluss des Krisenstabes unumgänglich, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

dpa