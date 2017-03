Dortmunds Aubameyang fällt im Pokalspiel aus

vor 56 Minuten

OSNABRÜCK - Borussia Dortmund muss im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen die Sportfreunde Lotte am Dienstagabend auf Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang verzichten.

BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang kann gegen Lotte nicht spielen. © Annegret Hilse (dpa)



Der Gabuner habe Adduktorenprobleme und drohe auch für das Spiel in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt auszufallen, sagte ein Sprecher des BVB vor der Partie gegen Lotte. Im Pokal-Nachholspiel gegen den Drittligisten in Osnabrück muss Dortmund zudem auf Julian Weigl verzichten. Der Mittelfeldspieler hat ebenfalls Adduktorenprobleme.

dpa