dpa-Nachrichtenüberblick Sport

vor 46 Minuten

ROSBERG HOLT SICH POLE FÜR SPA - Verstappen Zweiter vor Räikkönen

Spa-Francorchamps (dpa) - Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Belgien gesichert. Der Wiesbadener verwies am Samstag in der Qualifikation auf dem Kurs in Spa-Francorchamps in seinem Formel-1-Mercedes den Red-Bull-Piloten Max Verstappen auf den zweiten Platz. Es ist die 28. Karriere-Pole für Rosberg und die dritte nacheinander. Auf Rang drei kam Kimi Räikkönen im Ferrari vor dessen Teamkollege Sebastian Vettel. Nico Hülkenberg wurde im Force India Siebter. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton begnügte sich mit dem 21. Rang. Schon vorher stand fest, dass er wegen neuer Antriebseinheiten im Mercedes aus der letzten Reihe starten muss.

Rauball: Eröffnungsspiel war keine Werbung für die Bundesliga

München (dpa) - Ligapräsident Reinhard Rauball hat die Dominanz des FC Bayern München im Eröffnungsspiel zur 54. Bundesliga-Saison beim 6:0 (2:0) gegen Werder Bremen nicht gefallen. «Die Bayern haben sehr ordentlich gespielt, aber ich war ein wenig über die Art und Weise erschrocken, wie Bremen ohne jede Gegenwehr dort gespielt hat», sagte der Ligapräsident am Samstag dem Radiosender WDR 2. Die in 210 Länder live übertragene Partie sei, trotz der vielen Tore, keine Werbung für die Liga gewesen.

SpVgg Greuther Fürth 3:2 gegen Aue - Karlsruhe erkämpft Punkt

Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck bezwang den FC Erzgebirge Aue am Samstag dank eines Treffers in letzter Minute mit 3:2 (1:0) und hat sechs Punkten nach drei Spieltagen. Sebastian Freis (39. Minute), Serdar Dursun (47.) und Marcel Franke (90.+4) trafen für die Franken vor 8705 Zuschauern. Mario Kvesic (62.) machte es richtig spannend, ehe ein Eigentor von Franke (78.) den Sachsen fast den schmeichelhaften Punkt einbrachte. Der Karlsruher SC erkämpfte beim 0:0 gegen den TSV 1860 München in Unterzahl einen Punkt.

Kickers Offenbach zieht Insolvenzantrag zurück

Offenbach (dpa) - Traditionsverein Kickers Offenbach hat seinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wieder zurückgezogen. Das gab der Fußball-Regionalligist am Samstagvormittag bekannt. Details sollen bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz um 13.00 Uhr im Stadion am Bieberer Berg bekanntgegeben werden. Der DFB-Pokalsieger von 1970 hatte im Mai erneut Verbindlichkeiten von rund 900 000 Euro einräumen müssen. Durch die finanzielle Unterstützung von Mitgliedern des Präsidiums, des Verwaltungsrates und privater Geldgeber konnte diese Summe erheblich gesenkt werden.

Trotz Führung: Klopp und Liverpool spielen nur Remis bei den Spurs

London (dpa) - Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool kommen in der englischen Premier League weiter nicht in Schwung. Die Reds kamen am dritten Spieltag in einem unterhaltsamen Spiel bei Tottenham Hotspur trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Remis ist nach dem 0:2 gegen Aufsteiger Burnley zu wenig, um Klopps Kritiker verstummen zu lassen. James Milner hatte per Foulelfmeter für die Führung der Gäste gesorgt (43.), die Danny Rose (72.) egalisierte. Liverpool rangiert mit vier Punkten im Mittelfeld der Tabelle, die Spurs haben eine Zähler mehr.

Rangnick: Leipzigs Meisterchancen in nächsten Jahren sehr gering

Leipzig (dpa) - Sportdirektor Ralf Rangnick schätzt die Chancen auf einen Meistertitel mit RB Leipzig in den nächsten fünf Jahren als sehr gering ein. Ausgeschlossen sei ein Titel aber nicht: «Wer hätte gedacht, dass Leicester City die Premier League gewinnt? Wenn wir weiter vieles richtig machen und gleichzeitig in einer Saison die großen Clubs vieles falsch machen, dann könnte das auch in Deutschland mal passieren. Aber planen können wir das sicher nicht», sagte Rangnick dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Wolfsburgs Kapitän Benaglio verlängert Vertrag bis 2019

Wolfsburg (dpa) - Zum Saisonstart hat Kapitän Diego Benaglio seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Der Torhüter unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2019, teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag vor der Auftaktpartie beim FC Augsburg mit. «Ich freue mich darauf, meinen Weg beim VfL Wolfsburg fortzusetzen. Der Verein, die Fans und die Mitarbeiter sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen», sagte der Schweizer. Benaglio spielt seit 2008 in Wolfsburg.

US-Golfer Reed führt bei FedExCup-Auftakt

New York (dpa) - Der amerikanische Golfprofi Patrick Reed geht als Führender in die Schlussrunden der Auftaktveranstaltung zu den lukrativen FedExCup-Playoffs der US-PGA-Tour. Der Ryder-Cup-Spieler hat insgesamt 134 Schläge auf dem Konto und damit zwei weniger als Emiliano Grillo aus Argentinien. Der einzige Deutsche Alex Cejka musste für das mit 8,5 Millionen Dollar dotierte Turnier in Farmingdale bei New York wegen einer Nackenverletzung absagen. Auch der Schwede Henrik Stenson gab nach der ersten Runde auf. Das erste Event in Farmingdale bildet den Start der Playoffs, an dessen Ende der Sieger zehn Millionen Dollar kassiert.

dpa