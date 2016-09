dpa-Nachrichtenüberblick Sport

vor 39 Minuten

Löw ernennt Neuer zum Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft

Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Manuel Neuer zum Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ernannt. Der DFB-Chefcoach verkündete am Donnerstag die mit Spannung erwartete Personalie. Der 30-jährige Neuer ist der erste Torwart im Kapitänsamt seit Oliver Kahn, der bis 2004 die schwarz-rot-goldene Binde trug. Bereits für die EM in Frankreich hatte Löw seinen Schlussmann in diesem Sommer zum Turnierkapitän gekürt, da Schweinsteiger in den ersten Partien nicht in der Startelf stand.

WM-Affäre: Schweizer Ermittlungen gegen Beckenbauer und Niersbach

Bern (dpa) - Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 unter anderem gegen Franz Beckenbauer. Obendrein teilte die Behörde am Donnerstag mit, dass bereits am 6. November 2015 auch Strafverfahren gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt eröffnet wurden. Alle vier saßen im WM-Organisationskomitee. In enger Koordination und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden Österreichs sowie Deutschlands hätten am Donnerstag an insgesamt acht Orten zeitgleich Hausdurchsuchungen stattgefunden, hieß es.

DFB ohne Volland und Süle nach Oslo - Brandt und Meyer bleiben

Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Nachwuchskräfte Max Meyer und Julian Brandt nach der Verletzung von Kevin Volland doch im Aufgebot für das erste WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Norwegen behalten. Neben dem Leverkusener Volland, der noch am Donnerstag an der Hand operiert werden sollte, strich Löw nur Defensivmann Niklas Süle wie geplant aus dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für Oslo. Ursprünglich hatte der DFB-Chefcoach alle drei Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro nach dem Finnland-Test (2:0) zu ihren Clubs schicken wollen.

Tennisspielerin Kerber erreicht dritte Runde der US Open

New York (dpa) - Die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber steht bei den US Open in der dritten Runde. Gegen Mirjana Lucic-Baroni gewann die Australian-Open-Siegerin am Mittwoch (Ortszeit) 6:2, 7:6 (9:7). Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft die 28 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel am Freitag auf die 17 Jahre alte Qualifikantin Catherine Bellis aus den USA. Für ihren vierten Sieg im vierten Vergleich mit der 34 Jahre alten Kroatin Lucic-Baroni benötigte Kerber 92 Minuten. Kerber kann in New York die Amerikanerin Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen.

Untersuchung zu Olympia-Vergabe an Tokio sieht keine illegale Zahlung

Tokio (dpa) - Ein Untersuchungsbericht zur Vergabe der Olympischen Spiele 2020 an Tokio hat das Bewerbungsteam von Korruptionsvorwürfen entlastet. Eine vom Nationalen Olympischen Komitee Japans eingesetzte unabhängige Kommission sieht in einer Millionenzahlung an eine Beratungsfirma in Singapur keinen unrechtmäßigen Vorgang. Das geht aus einem am Donnerstag vorgelegten Untersuchungsbericht hervor. Darin ging es um die Zahlung von umgerechnet knapp zwei Millionen Euro an die Beratungsfirma. Sie war im Zusammenhang mit Ermittlungen französischer Behörden gegen den Sohn des ehemaligen Leichtathletik-Weltverbandschefs Lamine Diack in die Schlagzeilen geraten.

«FAZ»: Tonband-Aufnahme belegt FIFA-Pläne für größere Club-WM

Frankfurt/Main (dpa) - Die FIFA plant einem Bericht zufolge trotz eines Dementis eine Aufstockung der Club-WM auf 16 oder 32 Teams. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete am Donnerstag, eine Tonband-Aufnahme von einer Sitzung des höchsten Gremiums des Fußball-Weltverbandes, dem Council, belege dieses Vorhaben. FIFA-Präsident Gianni Infantino habe demnach bei dem Treffen in Mexiko-Stadt im Mai gesagt, die aktuelle Club-WM sei «kein besonderer Wettbewerb mehr». Zur möglichen Erweiterung sei Infantino mit den Worten zu hören: «Wenn wir es nicht machen, dann machen es andere.» Die FIFA hatte einen ähnlichen Bericht der «FAZ» am Vortag bereits zurückgewiesen.

Massa beendet Karriere nach dieser Saison seine Formel-1-Karriere

Monza (dpa) - Felipe Massa beendet nach dieser Saison seine Formel-1-Karriere. Das gab der 35-Jährige am Donnerstag im Fahrerlager zum Großen Preis von Italien in Monza bekannt. «Das werden die letzten acht Rennen meiner Karriere», sagte der Williams-Pilot zu seiner Formel-1-Laufbahn, die nach insgesamt 250 Grand Prix zu Ende gehen wird. Massa stieg 2002 in die Formel 1 ein und fuhr einige Jahre an der Seite von Rekordweltmeister Michael Schumacher für Ferrari.

Giant-Radteam bleibt weiter in Deutschland lizenziert

Berlin (dpa) - Auch mit dem neuen Sponsor aus der Schweiz behält das noch unter dem Namen Giant-Alpecin firmierende Radsport-Team 2017 seine deutsche WorldTour-Lizenz. Das bestätigte Teammanager Iwan Spekenbrink der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Team-Zentrale der zukünftigen Sunweb-Giant-Mannschaft wird im kommenden Jahr wahrscheinlich in Köln eröffnet. Mit welchem neuen Team der bisherige Bielefelder Geldgeber Alpecin ab 2017 kooperieren wird, ist weiterhin offiziell nicht bestätigt. Heißer Kandidat ist die russische Formation Katusha.

Bayern-Frauen gegen Hibernian Edinburgh, Wolfsburg trifft auf Chelsea

Nyon (dpa) - Die Fußball-Frauen von Bayern München und des VfL Wolfsburg treffen in der Champions League auf britische Mannschaften. Der deutsche Meister aus München spielt in der Runde der letzten 32 Teams gegen den schottischen Vertreter Hibernian Ladies FC aus Edinburgh. Wolfsburg als Finalist der Vorsaison bekommt es erneut mit dem englischen Meister FC Chelsea Ladies zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon.

dpa