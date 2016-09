dpa-Nachrichtenüberblick Sport

HAMILTON HOLT POLE FÜR ITALIEN-RENNEN - Rosberg Zweiter

Monza (dpa) - Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der dreimalige Weltmeister war im Mercedes am Samstag in der Qualifikation in Monza nicht zu schlagen. Mit deutlichen 0,478 Sekunden Rückstand landete sein deutscher WM-Widersacher und Teamkollege Nico Rosberg auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Sebastian Vettel beim Heimspiel von Ferrari. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen kam auf Rang vier. Im Klassement führt Hamilton vor dem letzten Saisonrennen in Europa mit neun Punkten Vorsprung auf Rosberg.

Bericht: Formel 1 steht unmittelbar vor Verkauf

Monza (dpa) - Die Formel 1 steht einem Bericht des Fachmagazins «auto, motor und sport» zufolge unmittelbar vor dem Verkauf. «Wenn Liberty Media am Dienstag das Geld überweist, beginnt ein neues Zeitalter der Königsklasse», schrieb «ams» am Samstag in seiner Online-Ausgabe. Bei dem potenziellen Käufer handelt es sich um ein US-Medien- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Colorado. 8,5 Milliarden Dollar soll Liberty Media demnach unter anderem an CVC überweisen. Das Investmentunternehmen übernahm vor gut zehn Jahren die Formel 1. Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone bestätigte dem Fachmagazin den Deal.

Löw fordert Auftaktsieg in Norwegen: Nicht wegen der Natur gekommen

Oslo (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw kann zum Auftakt in der WM-Qualifikation am Sonntag in Norwegen auf alle 19 Akteure setzen. Julian Draxler ist von seiner Grippe genesen und kann für die Fußball-Nationalmannschaft in Oslo zum Einsatz kommen. Löw forderte einen konzentrierten Start in die Ausscheidungsrunde für die WM 2018 in Russland. «Wir sind nicht nach Norwegen gekommen, um die wunderbare Natur anzuschauen und zu genießen», sagte er bei einer Pressekonferenz im Osloer Stadion.

Kerber zieht bei US Open ins Achtelfinale ein - Jetzt gegen Kvitova

New York (dpa) - Angelique Kerber hat zum vierten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Die Nummer zwei der Tennis-Welt ließ am Freitag (Ortszeit) im zweiten Match der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium der 17 Jahre alten Qualifikantin Catherine Bellis aus den USA mit 6:1, 6:1 keine Chance. Die Australian-Open-Siegerin und Olympia-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale nun mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

