dpa-Nachrichtenüberblick Sport

vor 48 Minuten

Rosberg gewinnt Formel-1-Rennen von Italien vor Hamilton

Monza (dpa) - Nico Rosberg hat den Grand Prix von Italien gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte am Sonntag in Monza vor seinem Teamrivalen Lewis Hamilton und verkürzte damit in der Formel-1-Fahrerwertung seinen Rückstand auf den Briten auf zwei Punkte. Hamilton hat nach seinem verpatzten Start in Italien nun 250 Punkte, Rosberg nach seinem siebten Saisonsieg 248 Zähler. Sebastian Vettel raste beim Ferrari-Heimrennen auf den dritten Platz vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen aus Finnland.

Laura Siegemund nach Niederlage gegen Venus Williams in New York raus

New York (dpa) - Laura Siegemund hat den Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Achtelfinale verpasst. Die Nummer zwei im deutschen Damen-Tennis musste sich am Samstag (Ortszeit) bei den US Open der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Venus Williams 1:6, 2:6 geschlagen geben. Die 28-Jährige aus Metzingen schied in New York damit als neunte von anfangs zehn deutschen Spielerinnen aus. Als einzige schaffte es Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber in die Runde der besten 16. Die 28 Jahre alte Kielerin trifft in der Nacht zum Montag auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Moto3-WM-Spitzenreiter Binder gewinnt erneut - Öttl auf Platz 13

Silverstone (dpa) - WM-Spitzenreiter Brad Binder hat den Motorrad-Grand-Prix von Großbritannien in der Moto3-Klasse gewonnen und seine Führung ausgebaut. Der Südafrikaner setzte sich am Sonntag in Silverstone vor Francesco Bagnaia aus Italien durch, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war. Dritter wurde überraschend Binders Teamkollege Bo Bendsneyder aus den Niederlanden. Der Bayer Philipp Öttl war nach großen Problemen im Training nur als 23. gestartet und schaffte es auf seiner KTM als 13. noch in die Punkteränge.

Oberhof scheitert mit Biathlon-WM-Bewerbung 2020 - Antholz Ausrichter

Chisinau (dpa) - Oberhof ist mit seiner Bewerbung für die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 gescheitert. Der thüringische Wintersportort war am Sonntag beim Kongress der Internationalen Biathlon-Union in der moldauischen Hauptstadt Chisinau chancenlos und bekam nur vier Stimmen. Die Delegierten aus 50 Nationen entschieden sich mit 30 Stimmen eindeutig für das Südtiroler Biathlon-Mekka Antholz. Beworben hatten sich zudem noch Pokljuka in Slowenien und Nove Mesto in Tschechien. Oberhof hatte 2004 eine WM ausgerichtet.

Robert Harting lässt Karriere-Ende offen: Bei EM-Gold 2018 Schluss

Berlin (dpa) - Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting macht den Zeitpunkt seines Karriere-Endes vom Abschneiden bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin abhängig. Beim Heimspiel in zwei Jahren will sich der dann 33 Jahre alte Lokalmatador noch einmal EM-Gold holen und von seinen Fans verabschieden. «Wenn ich da gewinne, dann ist Schluss, werde ich da nur Zehnter, dann hänge ich wohl noch ein Jahr dran», sagte der dreimalige Welt- und zweimalige Europameister am Samstagabend nach seinem dritten Platz beim Berliner ISTAF.

Triathlet Kienle holt Silber bei 70.3-WM

Mooloolaba (dpa) - Triathlet Sebastian Kienle hat seinen dritten Weltmeister-Titel über die 70.3-Strecke knapp verpasst. Der 32-Jährige aus Mühlacker musste sich am Sonntag im australischen Mooloolaba Timothy Reed knapp geschlagen geben. Nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern auf dem Rad und einem Halbmarathon über 21,1 Kilometer trennten den australischen Sieger und den Titelträger von 2012 und 2013 nur zwei Sekunden. Ironman-Weltmeister und Titelverteidiger Jan Frodeno hatte nach seinem Weltrekord über die Langdistanz im Juli in Roth auf einen Start verzichtet.

dpa