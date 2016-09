dpa-Nachrichtenüberblick Sport

DFB-Auswahl startet mit Sieg in Norwegen in WM-Qualifikation

Oslo (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gestartet. Die DFB-Auswahl gewann am Sonntag 3:0 in Norwegen. Die deutschen Tore vor 26 793 Zuschauern in Oslo erzielten Thomas Müller in der 15. und 60. Minute und Joshua Kimmich kurz vor der Halbzeit. Bundestrainer Joachim Löw hatte insgesamt neun Weltmeister von 2014 in der Startformation aufgeboten. Nächster deutscher Gegner ist am 8. Oktober in Hamburg die Auswahl aus Tschechien.

Nächster DFB-Gegner Tschechien in WM-Quali 0:0 gegen Nordirland

Prag (dpa) - Der nächste deutsche WM-Qualifikationsgegner Tschechien hat in seiner ersten Partie schon wichtige Punkte eingebüßt. Der Europameister von 1976 kam im Duell zweier EM-Teilnehmer daheim in Prag nicht über ein 0:0 gegen Nordirland hinaus. Die Tschechen sind in der Gruppe C am 8. Oktober in Hamburg nächster Gegner des DFB-Teams, drei Tage später folgt in Hannover der Vergleich gegen Nordirland. Im Duell der Gruppen-Außenseiter gewann Aserbaidschan zuvor nur knapp mit 1:0 in San Marino.

1:0 in der Slowakei - England siegt spät beim Allardyce-Debüt

Trnava (dpa) - Sam Allardyce hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. In der WM-Qualifikation gewann England dank eines Treffers von Adam Lallana in der Nachspielzeit (90.+5) 1:0 in der Slowakei. England hatte zuvor mehr als 30 Minuten in Überzahl gespielt, weil Martin Skrtel in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Eishockey-Nationalteam schafft Olympia-Comeback: 3:2 gegen Lettland

Riga (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat sich erstmals seit 2010 wieder für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. Am Sonntag besiegte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes Gastgeber Lettland im entscheidenden Qualifikationsspiel mit 3:2 in Riga. Treffer von NHL-Profi Leon Draisaitl (17. Minute), Torjäger Felix Schütz (25.) und Tom Kühnhackl (55.) sicherten die Teilnahme an den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Vor drei Jahren hatte das deutsche Team erstmals überhaupt auf sportlichem Weg die Olympia-Qualifikation für Sotschi 2014 verpasst.

Quintana baut Vuelta-Führung entscheidend aus - Froome bricht ein

Sallent de Gállego (dpa) - Radprofi Nairo Quintana steht nach einem genialen Schachzug vor dem Gesamtsieg bei der 71. Spanien-Rundfahrt. Zusammen mit Alberto Contador initiierte der Kolumbianer am Sonntag einen frühen Ausreißversuch und nahm seinem Verfolger Chris Froome im Ziel der 15. Etappe nach nur 118,5 Kilometern überraschend über zweieinhalb Minuten ab. Auch wenn der dreimalige Tour-de-France-Gewinner noch das 37 Kilometer lange Zeitfahren am kommenden Freitag vor sich hat, dürfte es für den Briten schwer werden, Quintanas ersten Vuelta-Sieg zu verhindern. Den Tagessieg gab der Kolumbianer großzügig an den Italiener Gianluca Brambilla ab.

Frühere Nummer eins Wozniacki bei US Open im Viertelfinale

New York (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki steht zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die 26 Jahre alte Dänin gewann am Sonntag bei den US Open in New York gegen die an Nummer acht gesetzte Madison Keys aus den USA 6:3, 6:4. Auch die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci hat es wieder in die Runde der besten acht Spielerinnen geschafft. Die 33 Jahre alte Italienerin setzte sich gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine 7:6 (7:5), 6:2 durch. Vinci spielt jetzt gegen die Gewinnerin des Duells zwischen Angelique Kerber aus Kiel und der Tschechin Petra Kvitova.

Philip Heintz feiert nächsten Weltcupsieg über 200 Meter Lagen

Moskau (dpa) - Philip Heintz ist zum dritten Weltcupsieg über 200 Meter Lagen binnen einer Woche geschwommen. Der Heidelberger blieb am Sonntag in Moskau bei der dritten von neun Stationen in 1:52,93 Minuten allerdings eine Sekunde über seinem deutschen Rekord von Berlin. Daneben belegte Heintz über 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen jeweils den zweiten Platz. Damit liegt der Olympia- Sechste in der Gesamtwertung des Weltcups auf Rang drei und hat eine Zusatzprämie in Höhe von 30 000 US-Dollar sicher.

Erster Suzuki-Sieg: Viñales gewinnt in Silverstone - Bradl stürzt

Silverstone (dpa) - Maverick Viñales hat Suzuki den ersten MotoGP-Saisonsieg beschert. Der Spanier setzte sich am Sonntag beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf von Großbritannien in Silverstone überlegen durch. Viñales verwies den Briten Cal Crutchlo auf Honda sowie Superstar Valentino Rossi aus Italien auf Yamaha auf die Plätze. WM-Spitzenreiter Marc Marquez aus Spanien wurde Vierter. Stefan Bradl, einziger Deutscher in der Königsklasse, stürzte in der Anfangsphase. Seine Aprilia war danach nur noch Schrott, der Zahlinger blieb unverletzt.

