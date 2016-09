dpa-Nachrichtenüberblick Sport

vor 47 Minuten

Boateng weiter nur im Bayern-Lauftraining

München (dpa) - Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng muss weiter auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining beim FC Bayern warten. «Ich bin auf einem guten Weg», sagte der Abwehrspieler dem «Kicker» (Montag). Er werde aber die Woche «wohl noch komplett Lauf- und Aufbautraining betreiben». Erst danach wolle er wieder Teile der Einheiten mit dem Team des deutschen Rekordmeisters absolvieren. Boateng hatte bei der EM einen Muskelbündelriss erlitten und fiel daher für den Saisonstart und auch die jüngsten Länderspiele aus.

Angelique Kerber zum zweiten Mal im Viertelfinale der US Open

New York (dpa) - Angelique Kerber steht zum zweiten Mal nach 2011 im Viertelfinale der US Open. Die Weltranglisten-Zweite aus Kiel entschied am Sonntag (Ortszeit) das Duell der Linkshänderinnen mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova mit 6:3, 7:5 für sich. Nach 1:28 Stunden im ersten Match der Night Session profitierte Kerber bei ihrem ersten Matchball von einem Doppelfehler Kvitovas. Kerber spielt beim vierten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison jetzt gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien.

Nach Nadal-Aus: Djokovic ohne Mühe im US-Open-Viertelfinale

New York (dpa) - Im Gegensatz zu seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal hat Novak Djokovic ohne Mühe das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Tennis-Weltranglisten-Erste kam in seinem Achtelfinale gegen den Briten Kyle Edmund am Sonntag (Ortszeit) zu einem 6:2, 6:1, 6:4-Erfolg. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der von Boris Becker trainierte Serbe auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Nadal war zuvor an Tsongas Landsmann Lucas Pouille in fünf Sätzen mit 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7 (6:8) gescheitert.

Olympiasieger Harting verzichtet auf Sporthilfe-Geld und -Goldprämie

Düsseldorf (dpa) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat vor den Sommerspielen in Rio auf jegliche Förderung durch die Deutsche Sporthilfe verzichtet. Dies bestätigte die Stiftung am Montag. Der Berliner wollte die Fördervereinbarung nicht unterschreiben, weil er im Gegenzug fünf Prozent seiner Werbeeinnahmen an die Sporthilfe hätte zahlen müssen. Diese Abgabe ist auf maximal 5000 Euro pro Jahr begrenzt. Jeder Athlet könne sich da ausrechnen, ob er mit dieser Regelung im Plus oder im Minus sei, erklärte ein Sporthilfesprecher.

Sprint-Europameister Hortelano bei Autounfall schwer an Hand verletzt

Madrid (dpa) - Der spanische Sprint-Europameister Bruno Hortelano hat sich bei einem Autounfall in der Nähe von Madrid schwere Handverletzungen zugezogen. Der 24-Jährige, der im Juli bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam die Goldmedaille über 200 Meter geholt hatte, sei als Beifahrer in dem Wagen unterwegs gewesen, am Steuer habe ein Familienmitglied gesessen, berichtete die Zeitung «El Mundo» am Montag. Der Unfall habe sich am Morgen auf der Autobahn A6 in der Nähe von Madrid ereignet.

Golfsaison für Cejka auf US-Tour beendet

Norton/Massachusetts (dpa) - Golfprofi Alex Cejka hat die Saison wegen einer Nackenverletzung beendet. Der 45-Jährige konnte auch beim zweiten Playoff-Turnier der PGA-Tour in Norton/Massachusetts nicht teilnehmen und kuriert sich nun aus. Die Führung bei der mit 8,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung übernahm nach drei Runden Paul Casey aus England mit 198 Schlägen

