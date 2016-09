dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Spanien startet mit 8:0 in die WM-Qualifikation

Berlin (dpa) - Ex-Weltmeister Spanien ist mit einem 8:0-Kantersieg gegen Liechtenstein in die WM-Qualifikation gestartet. Deutlich schwerer tat sich Gruppenrivale Italien, der in Israel ein hart umkämpftes 3:1 verbuchte. Dabei verlor die «Squadra Azurra» aber Starverteidiger Giorgio Chiellini mit einer Gelb-Roten Karte, womit der Mann von Juventus Turin für das Topspiel gegen Spanien am 6. Oktober ausfällt. Der Kosovo verbuchte indes mit dem 1:1 gegen Finnland im ersten WM-Qualifikationsspiel seiner Verbandsgeschichte einen Achtungserfolg. Österreich siegte unterdessen in Georgien 2:1.

Grindel hofft vor WM 2018 auf Zukunftsentscheidung von Löw

Berlin (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hofft noch vor der WM 2018 auf eine Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw über dessen Zukunft. «Das Ziel, den WM-Titel zu verteidigen, ist bei ihm sehr ausgeprägt. Ich bin zuversichtlich, dass wir vor der WM über die Frage sprechen, was nach der WM ist», sagte Grindel im «kicker.tv - Der Talk» bei Eurosport am Montag. Er werde aber keinen Druck ausüben, Löw könne selbst entscheiden, wann er Gespräche führen möchte. «Er ist der beste Trainer, der unserer Nationalmannschaft passieren kann», ergänzte Grindel.

Venus Williams in New York raus - Pliskova erstmals im Viertelfinale

New York (dpa) - Venus Williams hat bei den US Open den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die mit 36 Jahren älteste Spielerin im Turnier musste sich am Montag in New York der Tschechin Karolina Pliskova mit 6:4, 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben. Im dritten Satz vergab Williams einen Matchball, wehrte anschließend zunächst drei Matchbälle ihrer Kontrahentin ab und rettete sich in den Tiebreak. Nach 2:24 Stunden nutzte Pliskova dann aber ihren fünften Matchball und steht damit zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

27:25-Sieg gegen Doha: Füchse Berlin bei Club-WM im Halbfinale

Doha (dpa) - Titelverteidiger Füchse Berlin ist bei der Club-WM im katarischen Doha ins Halbfinale eingezogen. Der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt gewann am Montag sein Viertelfinalspiel gegen Gastgeber Lekhwiya SC Doha mit 27:25 (14:12). In der Runde der letzten vier Teams spielt der Überraschungssieger aus dem Vorjahr am Dienstag gegen Al Sadd aus Katar, das den Sydney Uni Handball Club mit 34:18 (18:8) bezwang.

Deutsches Duo verfehlt Etappensieg bei Vuelta - Drucker gewinnt

Peniscola (dpa) - Nach den schweren Bergetappen der Spanien-Rundfahrt sind die deutschen Radprofis Rüdiger Selig und Nikias Arndt auf dem 16. Teilstück knapp am Sieg vorbeigefahren. Selig und Arndt belegten am Montag nach 156,4 Kilometern von Alcaniz nach Peniscola beim Sieg des Luxemburgers Jean-Pierre Drucker im Massensprint die Plätze zwei und drei. Das Rote Trikot des Gesamtersten verteidigte der Kolumbianer Nairo Quintana erfolgreich. Der Kletterspezialist liegt vor dem zweiten Ruhetag der Vuelta weiter komfortable 3:37 Minuten vor dem britischen Tour-de-France-Sieger Chris Froome.

Golfprofi McIlroy gewinnt erstes PGA-Turnier in diesem Jahr

Norton/Massachusetts (dpa) - Dank einer starken Schlussrunde hat der ehemalige Weltranglistenerste Rory McIlroy das zweite Playoff-Turnier der PGA-Tour in Norton/Massachusetts gewonnen. Der Golfprofi aus Nordirland brauchte am Montag für seine letzte Runde 65 Schläge und überholte mit insgesamt 269 Schlägen (71+67+66+65) in der Gesamtwertung noch den bis dahin führenden Briten Paul Casey. Dieser landete mit 271 Schlägen auf Platz zwei vor den Amerikanern Jimmy Walker (272) und Adam Scott (273).

Paralympics: Russische Athleten scheitern vor Gericht

Bonn (dpa) - Das Landgericht Bonn hat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von zehn behinderten Sportlern aus Russland gegen das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit Sitz in Bonn zurückgewiesen. Wie das Gericht am Montag mitteilte, wollten die Athleten damit ihre Zulassung zu den Paralympics in Rio de Janeiro erstreiten. Das IPC hatte Russlands Behinderten-Sportverband (RPC) wegen Staatsdopings in ihrem Land komplett ausgeschlossen.

