dpa-Nachrichtenüberblick Sport

WM-Revanche: Klitschko boxt gegen Fury am 29. Oktober in Manchester

Manchester (dpa) - Boxweltmeister Tyson Fury und Wladimir Klitschko werden ihren Rückkampf am 29. Oktober austragen. Das teilten die jeweiligen Managements von Fury und Klitschko mit. «Das Team Klitschko ist sehr glücklich, nach der Absage Furys nun einen Termin gefunden zu haben. Die Manchester Arena ist eine der besten weltweit», sagte Klitschko-Manager Bernd Bönte. Anklage gegen

Staatsanwalt ermittelt gegen Boxweltmeister Sturm wegen Dopings

Köln (dpa) - Die Kölner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen Dopings gegen Boxweltmeister Felix Sturm aufgenommen. «Ja das ist richtig, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Vorwurf ist ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz im Sport», bestätigte der Kölner Staatsanwalt Daniel Vollmert einen Bericht der «Sport Bild». Sturm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Nach seinem Sieg im WM-Kampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar 2016 war Sturm, der vor einiger Zeit nach Bosnien gezogen ist, positiv auf das Mittel Stanozolol getestet worden.

Pechstein scheitert nach BGH-Urteil mit Anhörungsrüge

Karlsruhe (dpa) - Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist nach ihrer Niederlage vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit einer Anhörungsrüge gescheitert. Die 44-Jährige hatte den Karlsruher Richtern vorgeworfen, ihren Vortrag in mehreren Punkten übergangen zu haben. In der BGH-Entscheidung über die Rüge heißt es dazu, der zuständige Kartellsenat sei zwar nicht Pechsteins Auffassung gefolgt, habe sich mit den Themen aber befasst.

Taxifahrer nach Tod von Kanu-Slalom-Trainer Henze

Rio de Janeiro (dpa) - Nach dem Unfalltod von Kanu-Slalom-Trainer Stefan Henze während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro soll der Taxifahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Im Abschlussbericht der Polizei heißt es, er habe «Verkehrsregeln nicht beachtet», berichtete das Portal «O Globo». Bei der Rückfahrt in das Olympische Dorf war das Taxi mit Henze und seinem Betreuer-Kollegen Christian Käding am 12. August im Stadtteil Barra auf der Avenida das Américas gegen eine Mauer geprallt.

Generationswechsel beim FC Bayern für Lahm «eine große Aufgabe»

München (dpa) - Ein bald anstehender Generationswechsel stellt den FC Bayern für Kapitän Philipp Lahm vor eine große Herausforderung. Spieler wie er selbst, Franck Ribéry, Arjen Robben oder Xabi Alonso sind Leistungsträger beim Fußball-Rekordmeister, aber auch schon älter als 30 Jahre. «Wir werden nicht jünger», sagte Lahm der «Sport Bild». «Es ist wichtig, dass sich der Verein frühzeitig Gedanken macht: Was passiert eigentlich, wenn diese Spieler peu à peu aufhören und wegbrechen? Das ist eine große Aufgabe.»

Kölns Torhüter Müller in Wolfsburg vor Bundesliga-Debüt

Köln (dpa) - Torhüter Sven Müller vom 1. FC Köln kann auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. Wegen der Verletzungen von Stammkeeper Timo Horn (Adduktoren) und Thomas Kessler (Knie) könnte der 20 Jahre alte Keeper am Samstag beim VfL Wolfsburg erstmals in der Eliteliga zwischen den Pfosten stehen. «Jedes Kind träumt davon, Bundesliga zu spielen. Nervös bin ich aber noch nicht», sagte Müller.

Englischer Fußballverband unterstützt van Praag im UEFA-Wahlkampf

London (dpa) - Der englische Fußballverband FA setzt sich im UEFA-Präsidentschaftswahlkampf im Gegensatz zu anderen namhaften Nationen für den Außenseiter Michael van Praag ein. Man habe sich darauf verständigt, den Niederländer zu unterstützen, teilte die FA mit. Van Praag verkörpert nach Ansicht von Englands Spitzenfunktionären «in einem entscheidenden Moment» für den Fußball «eine starke und glaubwürdige Führung».

Wegen G20-Gipfel: Vier Basketballer dürfen nicht nach China einreisen

Berlin (dpa) - Zwei Trainern und zwei Profis des Basketball- Bundesligisten ALBA Berlin ist die Einreise nach China untersagt worden. Wie der Verein mitteilte, hat dies mit den verschärften Visa-Bestimmungen am Rande des G20-Gipfels zu tun. Von dem Einreiseverbot betroffen ist das türkische Trainer-Duo Ahmet Caki und Fatih Gezer, der türkische Spieler Engin Atsür sowie der Amerikaner Dominique Johnson, der früher in der Türkei gespielt hat. Eine Erklärung für die Visa-Verweigerung gab es von der chinesischen Botschaft nicht. Der Besuch findet im Rahmen der Messe «Western China International Fair» statt, deren Partnerland in diesem Jahr Deutschland ist.

Tennisverbands-Spitze nimmt Zverev nach Davis-Cup-Absage in Schutz

Hamburg (dpa) - Die Spitze des Deutschen Tennis Bundes hat Top-Talent Alexander Zverev nach dessen Absage für die Davis-Cup-Partie gegen Polen in Schutz genommen. «Ich gehe davon aus, dass Alexander Zverev in Zukunft noch viele Matches für Deutschland im Davis Cup spielen wird», sagte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard. Er wisse, «dass die Nationalmannschaft für Sascha sehr wichtig ist. Für diese Partie hat es aus verschiedenen Gründen für ihn nicht gepasst. Das müssen wir jetzt akzeptieren», betonte Eberhard.

