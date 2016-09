dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Erste Saisonsiege für St. Pauli und Union Berlin

Hamburg (dpa) - Dank eines Last-Minute-Tores hat der FC St. Pauli den ersten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Cenk Sahin erzielte am Samstag in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:0) der Hanseaten gegen Arminia Bielefeld. Auch der 1. FC Union Berlin feierte seinen ersten Saisonsieg. Der Hauptstadt-Club bezwang am Samstag den Karlsruher SC nach starker Leistung mit 4:0 (2:0) und ist somit seit nunmehr neun Heimspielen gegen die Badener unbesiegt.

Guardiola gewinnt Trainerduell: Manchester City 2:1 gegen United

Manchester (dpa) - Manchester City hat das Stadtderby gegen United am vierten Spieltag der Premier League für sich entschieden. Das Team von Pep Guardiola siegte am Samstag auswärts im Old Trafford mit 2:1 (2:1) gegen die Elf von José Mourinho. Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne (15. Minute) und Kelechi Iheanacho (36.) schossen die Tore für die Citizens, bei denen der eingewechselte deutsche Nationalspieler Leroy Sané nach 60 Minuten sein Debüt gab. Für United gelang Zlatan Ibrahimovic (42.) nur der Anschlusstreffer.

Djokovic und Wawrinka im Finale der US Open

New York (dpa) - Novak Djokovic und Stan Wawrinka bestreiten am Sonntag das Endspiel der US Open. Der Weltranglisten-Erste Djokovic gewann am Freitag (Ortszeit) gegen den Franzosen Gael Monfils 6:3, 6:2, 3:6, 6:2 und erreichte zum siebten Mal das Endspiel in New York. Der von Boris Becker trainierte Tennisprofi aus Serbien strebt in seinem 21. Grand-Slam-Finale seinen 13. Major-Titel und den dritten US-Open-Sieg nach 2011 und 2015 an. Wawrinka entschied das zweite Halbfinale gegen den Japaner Kei Nishikori mit 4:6, 7:5, 6:4, 6:2 für sich.

Olympiasiegerinnen Ludwig/Walkenhorst holen auch nationalen Titel

Timmendorfer Strand (dpa) - Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben sich in ihrer bisher erfolgreichsten Saison auch den deutschen Meistertitel gesichert. Das dominierende Hamburger Beachvolleyball-Duo setzte sich am Samstag in einem dramatischen Endspiel in Timmendorfer Strand gegen Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) mit 2:0 (22:20, 23:21) durch und wiederholte den Vorjahres-Erfolg. Für Ludwig/Walkenhorst ist es die dritte gemeinsame Meisterschaft.

Drei weitere Paralympics-Medaillen für deutsche Leichtathleten

Rio de Janeiro (dpa) - Die deutschen Leichtathleten haben in der Nacht zu Samstag drei weitere Medaillen bei den Paralympics in Rio de Janeiro geholt. Der unterschenkel-amputierte Felix Streng lief über 100 Meter in 11,03 Sekunden auf Platz drei. Ebenfalls Bronze über 100 Meter gewannen die sehbehinderte Sprinterin Katrin Müller-Rottgardt und ihr Begleitläufer Sebastian Fricke. Frances Herrmann holte nach Silber 2008 mit dem Diskus diesmal Bronze beim Speerwurf.

Hammerwerferin Betty Heidler beendet Karriere

Borkum (dpa) - Bei einer sportlichen Strandparty auf der Nordseeinsel Borkum hat Weltklasse-Hammerwerferin Betty Heidler ihre aktive Karriere beendet. Ihre letzten sechs Versuche setzte die 32 Jahre alte Berlinerin am Samstag in den Sand - den ungewöhnlichen Wettkampf beendete sie als Siegerin mit starken 74,00 Metern. Als sie 2007 in Osaka WM-Gold erkämpfte, flog der Hammer nur 76 Zentimeter weiter.

Spitzenreiter Wittmann gewinnt DTM-Rennen am Nürburgring

Nürburg (dpa) - Rennfahrer Marco Wittmann hat auf dem Nürburgring sein drittes Saisonrennen gewonnen und die Führung im Deutschen Tourenwagen Masters deutlich ausgebaut. Im 13. von 18 Rennen gelang dem Franken in seinem BMW ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Den zweiten Platz holte sich sein Markenkollege Tom Blomqvist. Rang drei ging an Jamie Green im Audi. In der Gesamtwertung hat Wittmann vor dem Sonntagsrennen auf der Traditionsstrecke in der Eifel nun 155 Punkte. Auf Gesamtrang zwei bleibt Robert Wickens mit 120 Punkten. Er wurde am Samstag Neunter.

