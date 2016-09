dpa-Nachrichtenüberblick Sport

HANNOVER PATZT GEGEN DRESDEN - Kaiserslautern neues Schlusslicht

Frankfurt/Main (dpa) - Hannover 96 hat die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Dynamo Dresden mit 0:2 (0:1). Die Sachsen sind als Zweiter mit acht Punkten nun erster Verfolger von Spitzenreiter Eintracht Braunschweig, der mit zwölf Zählern als einziges Team eine makellose Bilanz nach dem 4. Spieltag aufweist. Die SpVgg Greuther Fürth verpasste durch ein 1:1 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Neues Schlusslicht ist der 1. FC Kaiserslautern nach einem 0:2 (0:1) beim SV Sandhausen.

Muskelbündelriss: Bayer-Profi Karim Bellarabi fällt lange aus

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss längerfristig ohne Nationalspieler Karim Bellarabi auskommen. Der 26 Jahre alte Rechtsaußen zog sich beim 3:1 am Samstag gegen den Hamburger SV einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im Bereich der rechten Adduktoren zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Köln, wie der Werksclub am Sonntag mitteilte.

Graf gratuliert Kerber zum US-Open-Sieg: «Klasse erarbeitet»

New York (dpa) - Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf hat Angelique Kerber zum Sieg bei den US Open und zum Sprung auf Weltranglistenplatz eins gratuliert. «Es ist wirklich ein Traum, wie gut Angie während des gesamten Turniers und jetzt im Finale in Flushing Meadows gespielt hat», sagte die frühere Nummer eins dem Deutschen Tennis Bund. «Es ist ein phänomenales Jahr für Angie und ein Riesenerfolg für sie sowie für das gesamte deutsche Tennis. Ich freue mich wirklich für sie und hoffe, sie bald wieder einmal zu sehen.»

Mortara gewinnt DTM-Rennen am Nürburgring

Nürburg (dpa) - Audi-Fahrer Edoardo Mortara hat auf dem Nürburgring sein sechstes DTM-Rennen gewonnen und seinen Rückstand auf Spitzenreiter Marco Wittmann in der Gesamtführung verkürzt. Der Italiener gewann am Sonntag vor Geburtstagskind Lucas Auer im Mercedes. Wittmann verteidigte seinen dritten Platz in der letzten Runde gegen Mattias Ekström. Der Schwede raste von Startplatz zehn auf Rang vier. BMW-Pilot Wittmann hat vor den abschließenden vier Rennen 170 Punkte. Mortara folgt mit 137 Zählern.

Motorrad-WM: Spanier Petrosa bezwingt Rossi in Misano

Misano (dpa) - Valentino Rossi hat den Rückstand in der Gesamtwertung der Motorrad-Weltmeisterschaft auf Marc Marquez verkürzt, einen Heimsieg aber verpasst. Der Superstar der MotoGP aus Italien kam am Sonntag beim Grand Prix von San Marino in Misano auf Platz zwei. Sieger wurde der Spanier Daniel Pedrosa, Rossis Teamkollege Jorge Lorenzo belegte Platz drei vor seinem spanischen Landsmann Marquez. Stefan Bradl beendete den WM-Lauf auf Platz zwölf. In der Moto2-Klasse holte Lorenzo Baldassarri seinen ersten Sieg. Er verwies den Spanier Alex Rins und den Japaner Tkaaki Nakagami auf die Plätze. Jonas Folger belegte Platz acht vor Teamkollege Sandro Cortese. Marcel Schrötter schaffte es auf Rang elf.

Slalom-Kanutin Funk holt Weltcup-Gesamtsieg

Ljubljana (dpa) - Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat sich den Weltcup-Gesamtsieg im Kajak-Einer der Frauen geholt. Im letzten Rennen der Saison reichte der 24-Jährigen aus Bad Kreuznach am Sonntag im slowenischen Ljubljana dazu schon ein vierter Platz. Gut acht Hundertstelsekunden fehlten Funk, die die Olympia-Qualifikation im Frühjahr verpasst hatte, für den Sprung auf das Podest.

Arnd Peiffer und Franziska Preuß holen Biathlon-Meistertitel

Oberhof (dpa) - Der frühere Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer hat sich zum Abschluss der deutschen Biathlon-Meisterschaften in Oberhof den Titel im Massenstart geholt. Der 29-Jährige blieb am Sonntag als einziger der 34 Starter in allen vier Schießeinlagen fehlerfrei und hatte am Ende 10,5 Sekunden Vorsprung vor Matthias Dorfer (1 Fehler). Roman Rees (3/+ 33,8 Sekunden) wurde auf Skirollern Dritter. Im Massenstart der Damen blieb Franziska Preuß fehlerfrei und verwies mit einem Vorsprung von 24,6 Sekunden Verfolgungs-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (1/ Fehler) und Nadine Horchler (2/+ 1:50,0 Minuten) auf die Plätze.

