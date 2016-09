dpa-Nachrichtenüberblick Sport

DFB-Chef Grindel kritisiert geplanten Platini-Auftritt bei UEFA-Wahl

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat den geplanten Auftritt von Ex-Präsident Michel Platini beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Athen kritisiert. «Ich hätte mir gewünscht, dass Michel Platini auf einen Auftritt verzichtet. Dieser Kongress muss in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit gerichtet sein», sagte Grindel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Kurz zuvor hatte die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA dem Franzosen trotz seiner Ethiksperre erlaubt, vor den UEFA-Delegierten zu sprechen.

Ancelotti rotiert gegen Rostow - Bayern mit Kimmich, Vidal und Costa

München (dpa) - Trainer Carlo Ancelotti wird die Startelf des FC Bayern München zum Champions-League-Auftakt gegen FK Rostow auf einigen Positionen verändern. Er plane «keine große Rotation», werde aber doch einige Wechsel vornehmen, sagte der Italiener am Montag. Aussichtsreichste Kandidaten sind Joshua Kimmich, Arturo Vidal und Douglas Costa. Kingsley Coman wird nach seiner Fußverletzung ebenso wie Jérôme Boateng und Arjen Robben am Dienstagabend noch nicht zum Kader gehören. Ancelotti wünscht sich einen erfolgreichen Start gegen den Königsklassen-Neuling aus Russland.

Pokal-Derby Bayern gegen Augsburg live in der ARD

München (dpa) - Das Top-Duell der 2. Runde im DFB-Pokalwettbewerb zwischen Cupverteidiger FC Bayern München und dem FC Augsburg wird von der ARD live gezeigt. Die Partie wird am 26. Oktober (Mittwoch) um 20.45 Uhr angepfiffen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen im Pokal der beiden Bundesligisten in den vergangenen vier Jahren. Die Münchner konnten die vorigen Achtelfinalspiele jeweils 2:0 für sich entscheiden.

Bayern-Comeback von Boateng und Robben frühestens in einer Woche München (dpa) - Die Rückkehr von Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng und Außenstürmer Arjen Robben in den Spielbetrieb wird es beim FC Bayern frühestens in der Englischen Woche der Bundesliga geben. Beide Profis bräuchten nach ihren Muskelverletzungen noch individuelles Training, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Montag. Sie sollen in der kommenden Woche ihr Comeback feiern, frühestens also am 21. September im Bundesliga-Heimspiel des deutschen Meisters gegen Hertha BSC. Drei Tage darauf gastiert der Tabellenführer beim Hamburger SV.

2015/16: 25 Millionen Euro für Gladbach in der Champions League

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat in der Champions-League-Saison 2015/16 - die Zuschauerzahlen nicht eingerechnet - 25 Millionen Euro Einnahmen erzielt. Diese Zahl nannte Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers vor dem Flug am Montag nach Manchester. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer André Schubert an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) das erste Königsklassen-Gruppenspiel bei Manchester City, das von dem ehemaligen Bayern-Chefcoach Pep Guardiola betreut wird.

DFB-Präsident: Neuer Vertrag für Löw auch erst nach WM 2018 denkbar

Berlin (dpa) - Die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw muss es nicht unbedingt schon vor der Fußball-WM 2018 geben. Das betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem Interview mit dem «Kicker» (Montag). «Mit Respekt vor unserem Weltmeister-Trainer soll Jogi Löw selbst entscheiden. Wenn es sein Wunsch wäre, erst unmittelbar nach der WM seine Entscheidung zu treffen, würde ich sagen: Dann machen wir es so», erklärte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes. Löws Vertrag mit dem Verband läuft bis zum Ende der Weltmeisterschaft in zwei Jahren in Russland.

Sieg gegen Titelverteidiger Djokovic: Wawrinka gewinnt die US Open

New York (dpa) - Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka hat zum ersten Mal die US Open gewonnen und den dritten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gefeiert. Der 31-Jährige setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Novak Djokovic mit 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 durch. Für Wawrinka ist es der dritte Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere nach den Australian Open 2014 und den French Open 2015. Der Weltranglisten-Dritte kürte sich nach 3:55 Stunden zum ältesten US-Open-Champion seit Ken Rosewall vor 46 Jahren.

Angelique Kerber jetzt offiziell Nummer eins im Damen-Tennis

New York (dpa) - US-Open-Siegerin Angelique Kerber ist jetzt auch offiziell die neue Nummer eins im Damen-Tennis. In der am Montag von der Spielerinnenorganisation WTA veröffentlichten Weltrangliste wird die 28-Jährige aus Kiel als erste Deutsche nach Steffi Graf auf Platz eins geführt. Kerber löst die Amerikanerin Serena Williams nach 186 Wochen als Weltranglisten-Erste ab. Die 34-Jährige rutschte nach ihrem Halbfinal-Aus bei den US Open auf Platz zwei zurück. Auf Rang drei folgt die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza.

Vuelta-Sieger Nairo Quintana verlängert bei Movistar

Madrid (dpa) - Vuelta-Sieger Nairo Quintana hat sich mit dem Radsport-Team Movistar auf einen neuen Kontrakt geeinigt. Der 26-jährige Kolumbianer verlängerte bis 2019. Auch der Spanier Alejandro Valverde soll kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Wie die Mannschaft am Montag außerdem bekanntgab, wird das Telekommunikationsunternehmen Telefónica für drei weitere Jahre Sponsor bleiben.

US-Golfer Johnson siegt bei drittem FedExCup-Turnier in Carmel

New York (dpa) - Der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson hat das dritte Turnier der FedExCup-Playoffs der US-PGA-Tour gewonnen. Der 32 Jahre alte US-Open-Sieger setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Carmel im US-Bundesstaat Indiana mit 265 Schlägen vor dem Engländer Paul Casey (268) und Roberto Castro (271) aus den USA durch. Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Jason Day aus Australien musste bei der mit 8,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung wegen einer Rückenverletzung aufgeben.

