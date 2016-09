dpa-Nachrichtenüberblick Sport

1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - In Überzahl hat der TSV 1860 München in einem rassigen Zweitliga-Derby beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:1) gewonnen. Der Österreicher Michael Liendl erzielte am Montagabend in der 79. Minute mit einem satten Linksschuss das Siegtor für die Gäste. Kurz zuvor sah der Nürnberger Angreifer Guido Burgstaller die Gelb-Rote Karte (73.). Vor 30 635 Zuschauern brachte Sascha Mölders die «Löwen» erstmals in Führung (11.). Der vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtete Angreifer Tim Matavz konnte in seinem ersten Punktspiel für den «Club» ausgleichen (17.). Der FCN bleibt damit unter seinem neuen Fußballtrainer Alois Schwartz sieglos.

Kohlschreiber sagt Teilnahme am Davis-Cup-Abstiegsduell ab

Berlin (dpa) - Wegen seiner hartnäckigen Fußverletzung muss Tennisspieler Philipp Kohlschreiber seine Teilnahme am Davis-Cup-Relegationsduell mit Polen absagen. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Montagabend in Berlin mit. Laut DTB-Mannschaftsarzt Tim Kinatheder ist die Verletzung «noch nicht ausgeheilt». Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte für den Weltranglisten-30. den ohnehin als Trainingspartner vorgesehenen Daniel Masur nach. Zuvor hatte er Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Daniel Brands für die Partie vom 16. bis 18. September in die Mannschaft geholt.

RTL zeigt nach 25 Jahren wieder Bundesligaspiele

Frankfurt/Main (dpa) - Nach 25 Jahren Pause werden von der kommenden Saison an wieder Bilder der Fußball-Bundesliga bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender hat erstmals seit 1992 ein TV-Rechtepaket an der deutschen Eliteliga erworben, teilte die Deutsche Fußball Liga am Montag mit. Der Kölner Sender kann von Sommer 2017 an für vier Jahre jeweils montags von 22.15 Uhr an eine Zusammenfassung aller Partien des Spieltages in der 1. und 2. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Das zweite noch offene Rechtepaket sicherte sich Sky.

Große Lücken im Anti-Doping-System der Paralympics

Rio de Janeiro (dpa) - Das Internationale Paralympische Komitee hat ganz offen Lücken in seinem Anti-Doping-System bei den Paralympics in Rio de Janeiro eingeräumt. «Das war heute Morgen ein Thema bei der Sitzung unseres Boards. Wir müssen sehen, welche Lehren wir für die Zukunft daraus ziehen», sagte IPC-Präsident Philip Craven am Montag. Hintergrund ist eine Flut von Rekorden bei den Weltspielen des Behindertensports. 117 Weltrekorde wurden allein an den ersten vier Wettkampftagen in Rio aufgestellt.

Klitschko vor Duell mit Fury: «Kein Kampf, es ist eine Revanche»

London (dpa) - Der entthronte Boxweltmeister Wladimir Klitschko will den Rückkampf gegen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury unbedingt gewinnen. «Es ist kein Kampf, es ist eine Revanche», sagte der 40 Jahre alte Ukrainer am Montag bei einer Pressekonferenz in London. «Ich bin besessen, ihn eindrucksvoll zu besiegen.» Sein britischer Rivale war nicht zum Pressetermin erschienen. Der Kampf am 29. Oktober in Manchester wird in Deutschland von RTL übertragen.

