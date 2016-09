dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

vor 56 Minuten

Bankendeal perfekt: NordLB schluckt Bremer Landesbank

Bremen (dpa) - Das Tauziehen um die Bremer Landesbank ist vorbei: Die norddeutsche Landesbank (NordLB) wird das wegen fauler Schiffskredite angeschlagenen Bankhaus ganz übernehmen. Dafür zahlt das niedersächsische Institut Bremen für dessen 41-prozentigen Anteil insgesamt 262 Millionen Euro. Davon sind 180 Millionen Euro Geldleistungen. 82 Millionen Euro werden durch Beteiligungsabgaben verrechnet. Die CDU-Opposition spricht von einem Desaster und einem katastrophalen Ergebnis für das klamme Bremen, der Bremer Regierungschef von einem schwierigen, aber vertretbaren Kompromiss. Der Deal kam in der Nacht zum Donnerstag nach über sechsstündigen Verhandlungen zustande.

DGB-Studie: Jeder zweite Azubi fühlt sich stark belastet

Berlin (dpa) - Zehntausende Azubis leiden laut einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) unter Überstunden, Leistungsdruck und dem Fehlen von jeglicher Anleitung. So gibt mehr als jeder Dritte an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen, wie der am Donnerstag in Berlin vorgestellte DGB-Ausbildungsreport 2016 zeigt. Davon muss fast jeder Fünfte nach eigenen Angaben mehr als fünf Überstunden pro Woche leisten, die anderen lediglich bis zu fünf Stunden. In der Gastronomie, dem Handel und im Handwerk sind die Zustände laut DGB oft schlechter als in anderen Branchen. Viele Probleme gibt es demnach bei Köchen, Malern und Lebensmittel-Fachverkäufern. So gaben 55 Prozent der angehenden Köche an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen. Insgesamt kommen fast 60 Prozent der Azubis auch trotz Krankheit zur Arbeit.

Sommerloch für deutsche Maschinenbauer - Aufträge brechen ein

Frankfurt/Main (dpa) - Bei den deutschen Maschinenbauern sind im Juli die Aufträge eingebrochen. Der Orderwert lag real um 19 Prozent unter Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Vor allem aus dem Inland (-34 Prozent) und aus den Euro-Partnerländern (-27 Prozent) kamen deutlich niedrigere Bestellungen. Insgesamt herrsche auf vielen Absatzmärkten eine starke Verunsicherung, erklärte VDMA-Chef-Volkswirt Ralph Wiechers. Die Auslandsnachfrage sank in dem Monat insgesamt um 9 Prozent. Der VDMA führt die starken Rückgänge aber größtenteils auf Basiseffekte aus außergewöhnlich großen Bestellungen im Vergleichsmonat Juli 2015 zurück.

Banken ächzen unter Zinstief - Strafzinsen für Sparer?

Frankfurt/Main (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin sorgt sich angesichts des anhaltenden Zinstiefs um Deutschlands Banken. «Für den Bankensektor wird die derzeitige Zinspause mehr und mehr zu einer bedrohlichen Durststrecke», sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, bei einer Bankentagung am Donnerstag in Frankfurt. «Das gefühlt ewige Zinstief lässt die Ertragsbasis der Institute langsam aber sicher erodieren.» Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Euroraum auf Null gesenkt, für Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank werden 0,4 Prozent Strafzinsen fällig.

Apple-Chef und EU-Kommissarin streiten um Milliardenforderung

Brüssel/Dublin (dpa) - Apple-Chef Tim Cook hat der EU-Kommission vorgeworfen, mit der Steuer-Nachforderung von potenziell mehr als 13 Milliarden Dollar eine politische Agenda zu verfolgen. Ein Vorwurf, den Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag entschieden zurückwies: «Diese Entscheidung stützt sich auf die Fakten des Falls», betonte sie vor Journalisten in Brüssel. Cook hatte in einem am gleichen Tag veröffentlichten Interview mit der irischen Zeitung «Independent» die Vermutung geäußert, dass Apple angesichts anti-amerikanischer Stimmungen in Europa gezielt ins Visier genommen worden sei. «Ich bin überzeugt, dass es eine politisch motivierte Entscheidung war. Für sie gibt es keine Grundlage in Fakten oder Recht», sagte er.

Einigung bei BAT-Verhandlungen über Sozialplan

Bayreuth (dpa) - Der Konzern British American Tobacco (BAT) und Arbeitnehmervertreter haben sich auf einen Sozialplan wegen des geplanten Stellenabbaus in Bayreuth geeinigt. «Wir sehen unsere Kernforderungen nach guten Regelungen zu den Themen Vorruhestand, Transfergesellschaft und klassischen Sozialplanregelungen wie zum Beispiel Abfindungen als erreicht an», sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) Oberfranken, Michael Grundl, laut Mitteilung. Details zum Verhandlungsergebnis sollten allerdings am Donnerstag noch nicht bekanntgegeben werden. BAT streicht in Bayreuth 950 von 1400 Arbeitsplätzen, weil die Europäer deutlich weniger Zigaretten kaufen. Die Zigarettenproduktion in Deutschland ist laut Deutschem Zigarettenverband seit Jahren rückläufig. Der Betriebsratsvorsitzende Paul Walberer nannte den Abschluss einen Durchbruch.

Vor G20-Gipfel in China: EU-Firmen fordern fairen Marktzugang

Peking (dpa) - Europäische Firmen haben China zu fairem Wettbewerb und einer Aufhebung von Investitionsbeschränkungen aufgerufen. In diesem Jahr habe es bereits enorme Investitionen von chinesischen Unternehmen in Europa gegeben. Diese seien «willkommen», weil sie Jobs schaffen und gut für die heimische Wirtschaft sind, schreibt die Europäische Handelskammer in Peking in einem am Donnerstag veröffentlichen Positionspapier. Allerdings sei es wegen zahlreicher Beschränkungen und Verbote für europäische Firmen nicht möglich, in ähnlichem Umfang auch in China zu investieren. «Dieses Ungleichgewicht ist politisch nicht nachhaltig», beklagt die EU-Handelskammer vier Tage vor Beginn des G20-Gipfels im ostchinesischen Hangzhou, bei dem Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt stehen sollen.

Mazda ruft Millionen Autos zurück - Defekt an der Heckklappe möglich

Tokio/Köln (dpa) - Der japanische Autokonzern Mazda ruft wegen möglichen Problemen an der Heckklappe weltweit knapp 2,2 Millionen Wagen in die Werkstätten. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, könne es zu Korrosion an der Gasdruckfeder kommen. Schlimmstenfalls seien beim Versagen des von einem japanischen Zulieferer hergestellten Bauteils Verletzungen durch umherfliegende Teile möglich. Menschen seien bislang aber nicht zu Schaden gekommen. Betroffen von dem Rückruf seien fünf Modelle, darunter der Mazda 3, Mazda 5, sowie zwei Baureihen des Mazda 6, daneben der CX-3 und CX-5. Erfasst würden die Jahrgänge 2007 bis 2015. Zahlen für Deutschland konnte das Unternehmen zunächst nicht nennen.

Dax legt wieder Vorwärtsgang ein

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag freundlich in den Börsenmonat September gestartet. Der Dax stand nach zwischenzeitlich deutlicheren Aufschlägen am Nachmittag noch 0,25 Prozent höher bei 10 619,67 Punkten. Damit setzte der deutsche Leitindex den Zickzack-Kurs der vergangenen Tage fort. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,64 Prozent auf 21 534,90 Zähler zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,52 Prozent auf 1736,41 Punkte bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,76 Prozent auf 3046,10 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,22 Prozent am Vortag auf minus 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 144,08 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 167,15 Zähler. Der Euro sank auf 1,1140 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1132 (Dienstag: 1,1168) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8983 (0,8954) Euro.

dpa