Um zwei Uhr in der Früh startete die Fürther Hilfskolonne in Richtung Katastrophengebiet Brechtesgaden. Die zahlreichen Feuerwehren aus Fürth und der umliegenden Region machten sich auf den Weg, um den Massen an Schnee, die das oberbayerischen Gebiet derzeit belasten, die Stirn zu bieten. Mit 27 Wägen voller hilfsbereiter Einsatzkräfte schaufelten die Franken gemeinsam mit örtlichen Hilfskräften die weiße Last von den Dächern des Lawinengebiets. Bilder der Fürther Hilfsaktion gibt es hier.