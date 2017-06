Dramatische Schlussphase: Schottland und England spielen 2:2

GLASGOW - Englands Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die WM 2018 einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Duell bei Erzrivale Schottland kamen die Three Lions in Glasgow nur zu einem 2:2 (0:0).

England kam gegen Schottland nicht über ein 2:2 hinaus. Foto: Martin Rickett (dpa)



In einer dramatischen Schlussphase wendeten die Schotten durch zwei Freistoßtore von Leigh Griffiths (87./90. Minute) zunächst das Blatt. Englands Topstürmer Harry Kane (90.+3) gelang aber noch der Ausgleich. Alex Oxlade-Chamberlain hatte in der 70. Minute den englischen Führungstreffer erzielt. Die Auswahl von Trainer Gareth Southgate musste in der Gruppe F ihre ersten Gegentore hinnehmen, verteidigte aber mit 14 Zählern den Spitzenrang. Die Schotten haben als Vierter kaum noch Chancen auf das WM-Ticket.

