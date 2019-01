Drei Männer wegen Terrorverdachts in Schleswig-Holstein festgenommen

vor 1 Stunde

KARLSRUHE/KIEL - Die Polizei hat am Mittwochmorgen drei Männer in Schleswig-Holstein wegen Terrorverdachts festgenommen. Es handelt sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe um Iraker im Alter von 23 und 36 Jahren.

dpa