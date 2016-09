Drei Monate nach Kreuzbandriss: Rüdiger trainiert mit Ball

ROM - Drei Monate nach seinem Kreuzbandrisse hat der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger das Training mit dem Ball wieder aufgenommen.

Antonio Rüdiger konnte wieder mit dem Ball trainieren. © Federico Gambarini (dpa)



«Der nächste wichtige Schritt: Der Fußball ist zurück an meinen Füßen», schrieb der 23-Jährige in einem Eintrag auf Twitter, den sein Club AS Romteilte. Dazu veröffentlichte der Verteidiger ein Video, das ihn bei leichten Übungen mit dem Ball auf dem Trainingsgelände in Rom zeigt.

Der frühere Stuttgarter hatte sich Anfang Juni im EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft die schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Nach Angaben seines Clubs soll Rüdiger im Laufe des Herbstes wieder ins Teamtraining zurückkehren. Ende August hatten Untersuchungen in Hamburg die Stabilität des Knies bestätigt.

