Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Februar 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Tödlicher Unfall auf der A3: Ein 33-Jähriger ist Montagnacht mit seinem Sportwagen in das Heck eines Lkw gerast. Für den 33-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Ein weiterer Lastwagen kam wegen des Unfalls ins Schlingern und kippte auf die Seite. Der Fahrer des zweiten Lkw erlitt leichte Verletzungen.

Das war nix! Der FCN lässt sich von den Münchner Löwen streckenweise vorführen. Bei dem kleinen Häufchen Club-Fans, das an diesem regnerischen Montagabend das Spiel im Bäckerhof in der Schlehengasse verfolgt hat, kam die Performance jedenfalls nicht gut an.