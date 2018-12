Drohnen-Störaktion in Gatwick: Polizei nimmt Verdächtige fest

vor 58 Minuten

LONDON - Im Fall der gezielten Drohnen-Störaktion am Londoner Flughafen Gatwick haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Das teilte die zuständige Polizei in der englischen Grafschaft Sussex am frühen Samstagmorgen mit.

dpa