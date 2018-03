Dropbox will an die Börse

SAN FRANCISCO - Der Online-Speicherdienst Dropbox strebt zu seinem Börsengang eine Bewertung von mehr als sieben Milliarden Dollar an. Das Unternehmen aus San Francisco setzte in einem aktualisierten Börsenprospekt den maximalen Aktienpreis vorläufig auf 18 Dollar an.

Der Onlinespeicherdienst Dropbox will an die Börse und peilt eine Aktienplatzierung mit einem Volumen von bis zu 754,2 Millionen Dollar an. © Armin Weigel (dpa)



Damit hätte die geplante Aktienplatzierung ein Volumen von bis zu 754,2 Millionen Dollar. Dropbox soll an der Technologie-Börse Nasdaq unter dem Tickerkürzel "DBX" gelistet werden. Die Firma hat weltweit über 500 Millionen registrierte Nutzer, von denen rund 11 Millionen zahlende Kunden sind. Der Umsatz war im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar gestiegen. Unterm Strich fiel jedoch ein Verlust von 111,7 Millionen Dollar an.

dpa