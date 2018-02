Düsseldorf patzt, Duisburg holt Kiel ein - Aue siegt

vor 13 Minuten

DÜSSELDORF - Überraschung im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga: Während der Tabellenzweite Fortuna Düsseldorf bei Jahn Regensburg eine 3:0-Führung verspielte, hat Aufsteiger MSV Duisburg nach einem turbulenten 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Ingolstadt Holstein Kiel eingeholt.

Die Mannschaft von Regensburg jubelt nach dem Treffer zum 4:3 gegen Düsseldorf. © Armin Weigel (dpa)



Einen Rückschlag musste der SV Sandhausen hinnehmen, der bei Union Berlin 1:2 (0:2) verlor und den Sprung auf die Aufstiegsplätze verpasste.

Die Dresdner Manuel Konrad (l) und Marcel Franke jubeln nach dem Schlusspfiff, während Bielefelds Julian Börner (r) enttäuscht auf dem Platz steht. © Guido Kirchner (dpa)



Schon vor Abschluss des 24. Spieltages sahen die Zuschauer 24 Tore. Der kurioseste Treffer fiel in Duisburg: Stefan Kutschkes 1:1 fiel dank der Mithilfe von MSV-Schlussmann Mark Flekken: Sekunden nachdem das Tor von Enis Hajri (17.) wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, schaltete die Ingolstädter in den Angriffsmodus. Aber der MSV-Keeper wollte - im Glauben, es gebe Anstoß - etwas trinken und drehte dem Spielgeschehen den Rücken zu - bis der Ball im Netz lag.

Jonas Nietfeld von Jahn Regensburg jubelt nach seinem Treffer zum 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf. © Armin Weigel (dpa)



Kurios auch Düsseldorfs Auftritt in Regensburg. Nach 15 Minuten führte die Fortuna 3:0, stand aber am Ende beim 3:4 (3:2) mit leeren Händen da. "Wir haben den Glauben an uns nie verloren", bilanzierte der Regensburger Torschütze Marvin Knoll, denn der Aufsteiger antwortete auf den Alptraumstart mit vier Toren und hat nur einen Punkt Rückstand zu den Aufstiegsplätzen.

Dresdens Marcel Franke (l) und Bielefelds Andreas Vogelsammer kämpfen um den Ball. © Guido Kirchner (dpa)



Auch der FC Union Berlin wahrte seine Aufstiegschance, rückte nach dem Heimsieg gegen Sandhausen mit 34 Punkten näher an die Tabellenspitze heran. Sandhausen hat auf Rang sechs einen Zähler Vorsprung auf die Berliner. Arminia Bielefeld fiel nach der 2:3 (1:0)-Heimpleite gegen Dynamo Dresden in der Tabelle zurück, bleibt aber in Schlagdistanz zu Rang drei.

Fürths Torschütze zum 1:0: Khaled Narey. © Armin Weigel (dpa)



Am anderen Ende der Tabelle schöpft die SpVgg Greuther Fürth neuen Mut im Abstiegskampf. Die heimstarken Franken verließen nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig den Relegationsplatz. Von 27 Punkten holten die auswärts sieglosen Fürther 23 im eigenen Stadion. Einen Dämpfer erhielt Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern.

Mit dem 2:1-Heimsieg gegen Sandhausen ist Union wieder in Schlagdistanz zu Platz drei. © Maurizio Gambarini (dpa)



Die Chancen der Lauterer auf den Liga-Verleib sind nach dem 1:2 (0:1) bei Erzgebirge Aue wieder kleiner geworden - der Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz beträgt schon sechs Punkte.

