Ein inhaftierter Deutscher in der Türkei freigelassen

vor 1 Stunde

BERLIN - Einer der in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommenen Deutschen ist wieder freigelassen worden. Das habe dessen Rechtsanwalt mitgeteilt, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.

dpa