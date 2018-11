Ein Tag für junge Buchfans in Erlangen

E-Werk veranstaltet am Sonntag das erste Kinder-Literaturfestival - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Am Sonntag (25. November) findet ab 13 Uhr erstmals das Kinder-Literaturfestival "Erlangen liest!" im E-Werk statt.

E-Werk Erlangen © Hofmann



"Erlangen liest!" ist ein kleines, aber feines Lesefestival für Kinder und Familien. Bekannte Kinderbuch-Autoren lesen — teilweise kostenlos — am Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr im E-Werk aus Ihren Lieblingswerken.

So ist die "Bitte nicht öffnen – bissig/schleimig/durstig"-Reihe der Autorin Charlotte Habersack zurzeit eines der erfolgreichsten Kinderbücher. Tommy Krappweis ist nicht nur der Erfinder von "Bernd das Brot" sondern hat ganz nebenbei mit seiner "Mara und der Feuerbringer"-Trilogie ein auch bei Erwachsenen beliebtes Fantasy-Epos erschaffen.

Boris Pfeiffer ist ein Tausendsassa, der auch für viele Folgen der allseits beliebten "Die drei ??? Kids"-Buchreihe verantwortlich zeichnet. Im E-Werk liest der Autor aus "Das wilde Pack".

Niemand kann den Abenteuern der Kinder aus "Das magische Baumhaus" so authentisch Leben einhauchen wie der Bamberger Schauspieler Stephan Bach. Er wird "Im Auftrag des roten Ritters" unterwegs sein. Dazu gibt es Lesungen in polnischer und englischer Sprache mit den Gruppen "Pogadanki – Rymowanki" und "Friends Of The Library". Auch der Kinderschutzbund Erlangen ist mit einer kleinen Aktion vor Ort. An einem großen Büchertisch kann man nach Titeln der angereisten Autoren stöbern, die man noch nicht im Regal hat.

www.e-werk.de

