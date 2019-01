Der Schlusspunkt war dem Mann des Tages vorbehalten: Mit seinem neunten (!) Turniertreffer machte Julian Dürnberger für den SV Wettelsheim den 2:0-Sieg im Finale der Hallenfußball-Kreismeisterschaft gegen den ASV Neumarkt perfekt. Zuvor hatte schon Kevin Rasch mit einem herrlichen Schlenzer in den Torwinkel zum 1:0 gegen den Bayernligisten getroffen. Der SVW ist damit erstmals Gewinner des „VGN-Lotto-Hallencups“ in der Region Neumarkt/Jura.

Der dritte Tag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" beginnt so, wie der zweite Tag aufgehört hat: mit einer weinenden Gisele. Was in Australien sonst noch los war, zeigen die Bilder in der Galerie. Aber Achtung, es wird nass!