Einzug ins Finale: FC Bayern demontiert auch Leverkusen

vor 17 Minuten

LEVERKUSEN - Der Traum vom Triple lebt - und wie! Der FC Bayern München hat auch den selbstbewussten Herausforderer Bayer Leverkusen eindrucksvoll bezwungen und Trainer Jupp Heynckes ein weiteres DFB-Pokalfinale beschert.

Zweifach-Torschütze Robert Lewandowski gratuliert dem dreimal erfolgreichen Thomas Müller - Leverkusen Spieler resignieren. © Federico Gambarini (dpa)



An einem begeisternden Fußball-Abend setzte sich der deutsche Rekordsieger mit 6:2 (2:1) bei der zuletzt so starken Werkself durch und greift am 19. Mai im Berliner Olympiastadion nach dem 19. Cup-Erfolg.

Weltmeister Thomas Müller stellte nach der Pause die Weichen auf Sieg für den Rekordmeister. © Marius Becker (dpa)



Die Triple-Krönung soll für den deutschen Meister dann eine Woche später im Champions-League-Finale in Kiew folgen - doch dafür muss erst Real Madrid im Halbfinale der Königsklasse bezwungen werden. In der Gala-Form vom Dienstagabend ist das sicherlich möglich. Dreifach-Torschütze Thomas Müller (52./64./78.), Robert Lewandowski (2./9. Minute) sowie Thiago (60.) erzielten vor 30 120 Zuschauern in der ausverkauften BayArena die Treffer für die souveränen Münchner.

Leverkusens Lars Bender (r) brachte die Werkself per Kopfball wieder ran. © Federico Gambarini (dpa)



Nach dem Anschlusstor von Lars Bender (16.) hatte Leverkusen noch auf die erste Finalteilnahme seit 2009 hoffen können, doch in der zweiten Halbzeit demontierte der FC Bayern den Kontrahenten. Leon Baileys Freistoßtor (72.) änderte letztlich nichts an der höchsten Niederlage von Bayer in der Pokalgeschichte. Der Münchner Finalgegner wird am Mittwoch zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt ermittelt. Mit einem Sieg in Berlin könnten die Münchner ihr zwölftes Double perfekt machen.

In der 9. Minute durften die Bayern-Spieler nach Lewandowskis zweitem Treffer erneut jubeln. © Federico Gambarini (dpa)



Einen Fußball-Leckerbissen hatte Heynckes angekündigt. Und die Partie war gleich ganz nach seinem Geschmack. Nach Flanke von Jérôme Boateng konnte Bayer-Schlussmann Bernd Leno den Kopfball von Müller noch gut parieren. Doch Martinez kam vom Strafraumrand frei zum Schuss. Lewandowski touchierte den Ball mit der Sohle, stand jedoch nicht wie von den Leverkusenern reklamiert im Abseits.

Bayer-Keeper Leno (l) hat beim abgefälschten Schuss von Bayerns Martinez (r) durch Lewandowski keine Chance. © Marius Becker (dpa)



Der Treffer zeigte Wirkung bei Bayer. Zu leicht konnten die Bayern durch die Abwehr wirbeln - gerade über den überragenden Franck Ribéry. Lewandowski schoss mühelos nach Flanke des Franzosen zum zweiten Tor ein. Nun drohte schnell Langeweile. Doch schon zwischen den Treffern hatte Bayer angedeutet, dass die Offensive das eigene Rezept ist. Bayern-Torwart Sven Ulreich parierte einen Kopfball von Kevin Volland (5.).

Arm in Arm: Leverkusens Charles Mariano Aranguiz (r) und Bayern-Routinier Arjen Robben beharken sich. © Federico Gambarini (dpa)



Und Bayer kam tatsächlich ins Spiel zurück. Lars Bender nutzte eine kurze Konfusion in der Gästeabwehr zum Anschlusstreffer. Nun war wieder Spannung drin - und sogar Zeit für Kunststückchen. Arjen Robben (21.) zelebrierte an der Seitenlinie artistisch eine Ballannahme.

Die Bayern waren weiter am Drücker, doch Leverkusen hatte Chancen zum Ausgleich. Nachdem Volland Ulreich zunächst irritierte, parierte der Schlussmann einen Schuss von Lars Bender (32.). Einen kraftvollen Schuss von Karim Bellarabi, der überraschend statt Bailey in der Startelf stand, parierte Ulreich (37.) bravourös.

Bayers akut gelb-rot-gefährdeter Verteidiger Panagiotis Retsos musste zur Halbzeit raus - für ihn kam Bailey: Ein klares Signal für mehr Mut und Offensive. Ulreich rückte auch schnell in den Blickpunkt und parierte gegen Bellarabi (49.) mit einem Reflex überragend.

Eiskalt agierten die Bayern praktisch im Gegenzug. Thiago servierte brillant auf Müller und der Kapitän schob zum 3:1 ein. Nun ging es wieder viel zu schnell für Bayer. Thiago erhöhte. Müller stocherte einen Ball von Robben über die Linie. Innerhalb von 13 Minuten hatten die Bayern ihren Triple-Kurs fortgesetzt. Die Tore von Bailey und erneut Müller beendeten einen packenden Fußball-Abend. Jetzt blicken die Bayern Richtung Madrid.

Dietmar Fuchs und Holger Schmidt, dpa