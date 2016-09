England siegt spät beim Allardyce-Debüt - Polen nur 2:2

TRNAVA - Sam Allardyce hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. In der WM-Qualifikation gewann England dank eines Treffers von Adam Lallana in der Nachspielzeit (90.+5) 1:0 (0:0) in der Slowakei.

Englands Reheem Sterling (l) wird beim Kampf um den Ball vom Slowaken Dusan Svento bedrängt. © Stringer (dpa)



Englands Reheem Sterling (l) wird beim Kampf um den Ball vom Slowaken Dusan Svento bedrängt. Foto: Stringer (dpa)



England hatte zuvor mehr als 30 Minuten in Überzahl gespielt, weil Martin Skrtel in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Im Parallelspiel der Staffel F trennten sich Litauen und Slowenien 2:2 (2:0).

Polens Torjäger Robert Lewandowski kommt zum Schuss aufs gegnerische Tor. © Bartlomiej Zborowski (dpa)



Polens Torjäger Robert Lewandowski kommt zum Schuss aufs gegnerische Tor. Foto: Bartlomiej Zborowski (dpa)



Im ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft seit dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft in Frankreich ließ Allardyce acht Spieler von Beginn an auflaufen, die beim 1:2 gegen Island in der Startelf standen. Auch Torwart Joe Hart, der gerade von Manchester City zum FC Turin gewechselt ist und in dieser Saison noch kein Ligaspiel bestritten hat, bekam das Vertrauen des Trainers. Hart hatte allerdings wenig zu tun.

Der Däne Christian Eriksen feiert seinen Treffer zum 1:0 gegen Armenien. © Liselotte Sabroe (dpa)



Der Däne Christian Eriksen feiert seinen Treffer zum 1:0 gegen Armenien. Foto: Liselotte Sabroe (dpa)



Mannschaftskapitän Wayne Rooney überholte mit seinem 116. Länderspiel David Beckham als Feldspieler mit den meisten Einsätzen für England. Nur Torwart Peter Shilton hat noch häufiger (125) für die «Three Lions» gespielt als der 30-jährige Rooney, der vor kurzem angekündigt hat, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der WM beenden will.

In der deutschen Gruppe C gewann Aserbaidschan das Duell der großen Außenseiter nur knapp mit 1:0 (1:0) in San Marino. Ruslan Gurbanow erzielte kurz vor der Pause den einzigen Treffer. Ein weiteres Tor wollte den Aserbaidschanern auch nach der Roten Karte für San Marinos Verteidiger Cristian Brolli in der 52. Minute nicht gelingen.

EM-Teilnehmer Polen um Bayern-Torjäger Lewandowski kam in der Gruppe E trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (2:0) in Kasachstan hinaus. Nach der Führung durch Bartosz Kapustka (9.) und einem Elfmetertor von Lewandowski (35.) glich Sergej Chischnitschenko mit einem Doppelschlag noch für die Gastgeber (51./58.) aus. Dänemark gewann daheim 1:0 (1:0) gegen Armenien.

dpa