Entspanntes Wochenende für Schalke nach Sieg in Mainz

vor 1 Stunde

MAINZ - Christian Heidel brachte die unterschiedliche Stimmungslage bei seinem früheren und seinem jetzigen Verein auf den Punkt.

Die Spieler vom FC Schalke 04 (M) bejubeln das 1:0 gegen den FSV Mainz 05. Foto: Arne Dedert (dpa)



"Wenn man Freitags spielt und verliert, ist es das Schlimmste was es gibt. Das trägst du das ganze Wochenende mit dir herum. Das Schönste ist, wenn du freitags spielst und gewinnst", sagte der Sportvorstand des FC Schalke 04 nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim vom Abstieg bedrohten FSV Mainz 05.

Ausgelassene Freude kam aber auch bei Heidel nicht auf, immerhin lenkte er vor seinem Wechsel nach Schalke im Sommer 2016 fast 25 Jahre lang als Manager die Geschicke in Mainz. "Es hat jetzt viermal funktioniert, dass wir gegen Mainz gewinnen. Aber es ist nicht so, dass ich gerne gegen Mainz gewinne", sagte Heidel und räumte ein: "Ich mache mir schon Gedanken darüber, wie es hier weitergeht. Ich wünsche Mainz alles Gute, dass sie die nötigen Punkte holen."

Egal, was die Konkurrenz macht, für beide Vereine wird sich die Ausgangslage in der Fußball-Bundesliga nach dem 26. Spieltag nicht verändern. Schalke bleibt mit 46 Punkten in jedem Fall Tabellenzweiter und damit weiter auf Kurs Champions League, Mainz mit 25 Zählern auf dem Relegationsplatz.

Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den Rheinhessen, die sich aufgrund einer couragierten Vorstellung im 400. Bundesligaspiel ihrer Vereinsgeschichte mindestens einen Punkt verdient hätten. "Leider ist uns kein Treffer gelungen. Die Niederlage ist sehr bitter", sagte FSV-Trainer Sandro Schwarz.

16:6 Torschüsse für die Hausherren wies die Statistik am Ende aus, doch den einzigen Volltreffer landeten die Gäste durch einen 18-Meter-Schlenzer von Daniel Caligiuri. "Natürlich wollte ich ein Tor machen in der Situation. Ich habe den Ball perfekt getroffen", schilderte Caligiuri die spielentscheidende Szene. "Das war eine super Einzelaktion", lobte Schalke-Trainer Domenico Tedesco.

Im Gegensatz zu seinen Schützlingen und Sportvorstand Heidel erwartete Tedesco jedoch kein entspanntes Wochenende, denn neben der Nachbereitung des Spiels muss er am Samstagabend als Gast im ZDF-Sportstudio an der Torwand abliefern. "Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt", gestand der 32-Jährige.

dpa