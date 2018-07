Entspannung im Handelskonflikt beflügelt den Dax

FRANKFURT/MAIN - Der deutsche Aktienmarkt hat von der vorerst abgewendeten Eskalation des amerikanisch-europäischen Handelsstreits profitiert.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung.



Die Ergebnisse der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten dagegen nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dax gewann bis zum Nachmittag 1,35 Prozent auf 12.748,61 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,80 Prozent auf 26 901,04 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,39 Prozent auf 2934,64 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,8 Prozent.

Aus Branchensicht waren Autoaktien dank der Entspannung im Handelsstreit am stärksten gefragt. So stiegen die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen zwischen 2,5 und 3,5 Prozent.

Auch die Stahlwerte profitierten überdurchschnittlich von der Entspannung im Zollstreit. Salzgitter kletterten um 1,6 Prozent und Thyssenkrupp um 1,4 Prozent.

Die Aktien des Kunststoff-Produzenten Covestro rückten nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung um 2,3 Prozent vor.Kurz vor den Quartalszahlen der Lufthansa am kommenden Dienstag setzten die Aktien ihre jüngste Stabilisierung fort.

Mit einem Plus von 3,4 Prozent führten sie den Dax an. Airbus-Papiere waren mit einem Plus von 4,4 Prozent stark gefragt. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hatte gute Quartalszahlen präsentiert.

Die Anteilsscheine von Puma fielen am MDax-Ende um 7,3 Prozent nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Der Hersteller von Sport- und Lifestyle-Artikeln habe sich zurückhaltend zum zweiten Halbjahr geäußert, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Die Puma-Schwäche zog auch den Kurs des Rivalen Adidas um 1,5 Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 141,10 Punkte. Der Bund-Future stagnierte bei 162,02 Punkten. Der Euro zeigte sich knapp über der Marke von 1,17 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1690 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8554 Euro gekostet.

