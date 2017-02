Equipment der Feuerwehr aufgebessert

FFW Wilhermsdorf-Altkatterbach kann jetzt wieder selbst zum Einsatz ausrücken - vor 9 Minuten

WILHERMSDORF - Die Freiwillige Feuerwehr Wilhermsdorf-Altkatterbach hat einen neuen transportablen Stromgenerator mit Flutlichtmast (70 000 Euro) und eine neue Pumpe (14 000 Euro).

Deutliche Aufbesserung des Equipments: ein transportabler Stromgenerator. © Heinz Wraneschitz



Deutliche Aufbesserung des Equipments: ein transportabler Stromgenerator. Foto: Heinz Wraneschitz



Dadurch kann die Ortsteilwehr wieder selbst zum Löscheinsatz ausrücken. Obwohl meist die Stützpunktwehren im Blickpunkt stünden, ist es laut Kreisbrandrat Dieter Marx unverzichtbar, dass die kleinen Wehren mit ihren Pumpen das Wasser an die Front bringen. Die neue Pumpe in Altkatterbach ersetzt eine fast 50-jährige Vorgängerin, die per Hand gestartet werden musste und im Herbst den Dienst aufgab. Sie fördert nach dem Start per Knopfdruck minütlich 2000 Liter Wasser. Bürgermeister Uwe Emmert betonte den Mehrfachnutzen als Lichtquelle bei Nachtunfällen und als Festplatzbeleuchtung. Ein neues Löschfahrzeug mit eingerechnet, hat die Gemeinde 2016 fast eine halbe Million Euro für ihre Wehren ausgegeben.

Heinz Wraneschitz