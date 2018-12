Erdogan: Türkische Militäroffensive in Nordsyrien verschoben

vor 1 Stunde

ISTANBUL - Die Türkei verschiebt die angekündigte Militäroffensive gegen die kurdische Miliz YPG in Nordsyrien. Das sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul.

dpa