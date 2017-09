Wer Nürnberg von einer ganz anderen Seite kennenlernen will und Orte erkunden möchte, an die er normalerweise nicht gelangt, darf sich die "Stadtverführungen" nicht entgehen lassen. Rund 900 Führungen finden am Wochenende in Nürnberg und Fürth zu über 400 Themen statt. Und alles steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zeichen und Wunder".